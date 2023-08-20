公院30至39歲醫生離職率最高　盧寵茂：工資難競爭　靠工作滿足感

本港醫護人手短缺，醫務衞生局局長盧寵茂指，早前於英國舉辦招聘會後，已向110人發出有條件聘書，66人已經面試；澳洲則已有約20人完成面試，期望第一批人手於9月來港。



盧寵茂又指，公立醫院醫生離職投身私人市場的氣氛年輕化，離職最多的醫生，年齡介乎30至39歲，認為與移民潮有關。他同時提及，本港醫護薪酬採用定額制度，形容有些許「共產主義」，反而內地是「資本主義」，大部份醫護的薪酬採用多勞多得。



他又提到，從經濟回報而言，私人市場絕對有優勢，公院要搶人才「冇得爭」，工資欠競爭力，要靠工作上的滿足感，「我哋喺招聘人才同留人才嘅時候呢，其實就好難下下靠工資去作為競爭嘅方法，反而我哋要考慮專業發展，同埋工作上面嘅滿足感。」



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盧寵茂接受香港電台節目《舊日的足跡》訪問，談及過去任職香港大學深圳醫院的經驗，指出本港公立醫院由政府「包底」資助，醫護人員採用定額工資，並無任何花紅，「做又三十六，唔做又三十六」。反之，內地每一間醫院都是自負盈虧，大部份醫護的薪酬採用多勞多得，只有兩成屬於固定收入，八成以績效計算。

盧寵茂形容，本港薪酬制度「過於平均」，甚至有些許「共產主義」，但內地則採用「資本主義」模式，鼓勵性太強，所以當時希望港大醫隊的制度可於兩者之間取得平衡。

工資難與私院競爭 靠工作滿足感搶人才

他表示，本港醫生人口的數字相對偏低，而且超過一半醫生投入私人醫療市場，服務全港約13%人口；反之公營醫院要照顧餘下近九成病人，但醫生人手僅為全港醫生不足一半。從經濟回報而言，他坦言私人市場絕對有優勢，公院要搶人才「冇得爭」，「我哋肯定係輸緊」，亦是「不公平競爭」。他說，公院在挽留人才及招聘人才時，工資欠競爭力，要靠工作上的滿足感，「我哋喺招聘人才同留人才嘅時候呢，其實就好難下下靠工資去作為競爭嘅方法，反而我哋要考慮專業發展，同埋工作上面嘅滿足感。」

一個公營醫生佢能唔能夠要做一個億萬富豪，或者真係發大達呢？真係冇可能啦。嗰個工資我自己講，亦都係一個唔錯嘅回報嚟㗎，但呢就係工作上係有好多唔同嘅滿足感。 盧寵茂

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料相片）

盧寵茂指，愈來愈多年輕醫護人員有「遲早一定要出出面（私營市場）」的想法，這種氛圍於近10年愈來愈濃烈，趨向如果不投入私營市場開業做私家醫生「就好似好笨」。他認為這種氛圍必須扭轉，「點解唔可以係公立醫院到做到去退休呢？」。

他表示，以往公立醫院醫生至少升任至顧問醫生、50歲以上方會離職，惟目前很多40多歲的副顧問醫生已有意離職，最近離職最多的醫生，年齡更只介乎30至39歲，相信移民潮是其中一個原因，但強調亦有其他原因，並出現年輕醫生考獲專科資格便離職的趨勢。

目前並無規定醫生考獲專科資格之後，需要於公營醫院服務一段時間才離職，盧寵茂指，日後會否硬性規定，需要之後再詳細討論，他個人「舉腳贊成」，但認為立法規定屬極端的方法。

海外醫生最快下月到港

醫衞局早前分別前往英國及澳洲招聘醫護人手，盧寵茂說，已向110名英國人才發出有條件聘書，至今已有66人已經正式面試；至於澳洲，已有約20人已經面試，期望第一批人手於9月來港。他又指，醫護人手有回流跡象，人數不多，醫院管理局會積極考慮，並會視乎該名醫護加入及離開的表現決定：「老實講，唔係話話走就走、話返嚟就返嚟，醫管局人事上都有啲制度，確保成個招聘又好，或有人希望返嚟嘅時候，都有公平嘅制度。」