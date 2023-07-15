盧寵茂倡推無煙世代︰你想唔想下一代食煙？唔好再強調咩權利自由

政府周三（12日）起展開為期個半月的控煙策略公眾諮詢，當中計劃加煙草稅。醫務衞生局局長盧寵茂今早（15日）在商台節目表示，估計每包煙的零售價需要加至100元，才達到世衞75%煙稅的標準。當局亦考慮增設煙稅實時調整機制，令煙稅率佔零售價的比例不受價格上調的影響。



對於社會有聲音認為，應保障下一代吸煙的自由及權利，他則反駁吸煙百害而無一利，「點解仲要強調畀呢個自由同權利呢？」，又指「你想唔想自己下一代食煙？如果唔想嘅，唔好再強調咩權利呀自由。」



▼7月12日 政府發表《控煙策略諮詢文件》▼



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本港一包煙售100元才符合世衞標準

盧寵茂表示，每次政府加煙稅後，戒煙人數確有增加，因此會繼續沿用煙稅政策。他指，世衞建議煙稅佔零售價75%或以上，惟本港煙稅現時僅64%，與世衞標準仍有一段距離，估計需要加至100元才達標。

擬設實時調整機制 保持煙稅佔零售價75%

盧又指，每次加煙稅時，零售商亦趁機加價，以致煙稅與零售價的比例受影響，因此當局考慮設實時調整的機制，若零售價上調即及時調整，讓稅率可持續達至75%。至於加煙稅的步伐，他希望市民可提供意見，以決定一次過增至75%，或是訂立目標年期逐步加稅。

盧強調，加煙稅與打擊私煙應同時進行，例如為每包煙甚至每支煙加上標記，以識別完稅煙或白牌煙。他反駁加煙稅將推動私煙的說法，批評為侮辱政府禁煙的決心，「希望所有人士，包括我哋嘅議員，唔好再強調加煙稅會增加私煙。」

▼財政預算案．煙草稅加三成▼



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吸煙者感染新冠後重症風險提升48%

盧寵茂續指，吸煙的禍害牽涉不同器官，逾7,000種化學物質、約70種致癌物質，將影響吸食者的呼吸系統，例如會患上慢性肺病、氣管炎、心腦血管疾病、心臟病、中風、腳趾壞死、免疫系統下降、喉癌及鼻咽癌等。

此外，盧又引述中大與港大合作的研究數據指，吸煙者感染新冠肺炎後，輕症與重症比率均會增加，重症更提升至48%，而外國文獻更顯示嚴重或死亡風險，甚至提升80%。他指，新冠感染風險與吸煙量相關，呼籲煙民盡快戒煙。

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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盧寵茂強調吸煙百害而無一利 談何自由和權利

諮詢中提到禁止某出生年份後的年輕人買煙，即「無煙世代」，惟社會有聲音認為，應保障下一代吸煙的自由及權利。盧寵茂則形容下一代為「白紙」，社會應教育他們吸煙危害健康，又指新西蘭已推出類似的措施。

盧強調吸煙百害而無一利，「點解仲要強調畀呢個自由同權利呢？」，又指「你想唔想自己下一代食煙？如果唔想嘅，唔好再強調咩權利呀自由。」

盧又指，本港超過一半煙民年齡為50歲以上，認為需要制定針對性的措施。他並反駁長者戒煙有反效果的說法，批評為歪理，認為不應鼓勵長者繼續吸煙。

理解報販經營困難 但本職應為出售報紙

至於有報販反映經營將遇困難，盧表示理解，但強調報販本來應出售報紙，而政府只會繼續減少煙草的銷售途徑。他稱當局會考慮協助報販開拓生計，但希望大家不要走錯方向，需要明白未來本港煙草的銷量，只會愈來愈低。