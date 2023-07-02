盧寵茂細數5個重要七一　坦承行醫會有無力感　盼新醫生勿忘初心

醫務衞生局局長盧寵茂今日（2日）撰寫網誌，提及他經歷多個七一的日子，像昨日（1日）既是香港回歸祖國紀念日，亦是他上任局長一周年，直言：「承擔人生中最光榮使命，維護七百多萬香港市民健康一周歲的日子。」

在他的醫務生涯中，重要日子都與七一結緣，因為每逢七一，都是香港杏林世代交接的重要日子，他就是1985年這天醫科畢業、翌年同日成為註冊醫生。作為醫生的他坦言，「忙碌中有時會產生倦意和無力感」，惟勉勵今天成為實習醫生和註冊醫生的新力軍加入醫療系統，寄語他們要銘記從醫的初心。



去年任局長 昨日1周年

去年（2022年）七一加入新區政府，成為局長之一的盧寵茂今早在網誌表示，七月一日是結束英國殖民統治（即1997年），香港回歸祖國的紀念日，而今年（2023年）這個七一，更是他就任醫務衞生局局長，承擔人生中最光榮使命，維護七百多萬香港市民健康一周歲的日子。

他提到，每逢七一，更是香港杏林世代交接的重要日子：香港兩所醫學院畢業的醫學生都是在這天，由醫學生變身實習醫生，而一批實習醫生則同日正式成為註冊醫生。

盧寵茂憶述，自己由1985年的七一從港大醫學院畢業，身穿白袍掛起「盧寵茂醫生」的名牌，走進瑪麗醫院內科A2病房上班，他由這一天名字仿佛成了「盧醫生」。他回想這一年的實習有多個「第一水」經驗，包括第一次經歷「六日四call」、第一次on-call 36小時、第一次CPR（心肺復蘇）成功、第一次「certified」（宣布證明死亡）。這些都讓他謹記，「我的名字是『醫生』」。

歡迎新力軍今天起加入醫療系統

他續稱，一年實習後（即1986年），也是七一，正式成為註冊醫生，加入瑪麗醫院外科部，「開展專科之路，執起手術刀，第一次縫合傷口，第一次局部麻醉切除粉瘤，第一次切除盲腸‥‥」，形容他從此與手術刀結緣。

今年七一，他說既是共慶回歸，也是一千多名醫生迎接新里程的大日子，雖然這天正值假期及周六，他相信不少新晉醫生們可能要獻上第一次，穿起白袍在醫院新崗位當值，甚至通宵達旦，守護病人健康。

盧寵茂歡迎今天起成為實習醫生和註冊醫生的新力軍加入醫療系統，特別是公營醫療面對人手短缺而服務需求不斷上升的沉重壓力，每一位新力軍都為公營醫療帶來新力量，為市民健康帶來新希望。

盧：行醫過程會有倦意和無力感

他指，每個人行醫之路或有不同，過程中會感受到治癒病人的滿足和喜悅，「也可能經歷無法挽回生命的遺憾，忙碌中有時會產生倦意和無力感」。他提醒各人勿忘記《希波克拉底誓言》，銘記從醫的初心，永遠以幫助病人達至最大利益為依歸，以專業贏得社會信任和尊敬，「但願七一杏林，回歸初心，花開結果」。