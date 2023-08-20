輕鐵35周年　橙、白色第一期輕鐵重現屯門　過百鐵路迷歡呼迎接

輕鐵陪伴屯元天居民數十載，港鐵今日（20日）舉辦輕鐵35周年慶祝活動，包括特意打造兩部復刻第一期輕鐵往來屯門碼頭及元朗，以及舉辦車廠開放日，擺放第一期至第5期輕鐵列車讓市民欣賞。逾百名鐵路迷兆康站歡呼迎接復刻版輕鐵，有72歲市民指與當年感覺不一，稱「當年嘅色水還原唔返」。



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首部「35周年復刻主題輕鐵」今早約11時半於屯門輕鐵車廠開出，駛至兆康站率先亮相，明日（20日）正式行駛載客。輕鐵車身重現第一期輕鐵的橙、白色經典顏色組合，內裏配上橙色座椅及綠色扶手柄，每個座椅背後均貼有「輕鐵員工點滴」、「輕鐵小知識」、「輕鐵乘客故事分享」，以及輕鐵的歷史。

近中午12時許，兆康站已有逾百名鐵路迷到場等候，當復刻輕鐵駛到兆康站四號月台時，一眾鐵路迷大聲歡呼及拍攝列車。打開車門前，鐵路迷一如以往其他鐵路活動，自行倒數開門，一打開門後便衝進車廂歡呼「Yeah！」不過亦有鐵路迷大叫：「香港不及新加坡。」

現年13歲女鐵迷吳小姐表示，由2016年起成為鐵路迷。她指小時候對任何時物都十分好奇，加上住在天水圍，樓下有很多輕鐵經過，久而久之經過了解及認識，便迷上輕鐵。她又表示，第一次看到第一期輕鐵列車，心情十分好，並感謝港鐵悉心安排活動，期望未來會越做越好，「港鐵唔好咁多故障啦」。她另指，是次活動不希望有人「搞亂檔」，提及二期輕鐵退役活動期間很多人大叫，更疑似有鐵路迷拆門，認為上述行為「影衰」其他鐵路迷。

72歲周伯伯帶同孫子到場，表示得知懷舊列車今日會展示於兆康站，於是過來參觀。他指由第一期輕鐵列車乘搭至今，惟稱「當年嘅色水還原唔返」。此外，亦有鐵路迷帶上朋友所製作的第一期輕鐵列車模型到場拍照。

工作逾30年輕鐵維修工程師最愛第二期列車

「輕鐵員工點滴」之一的故事主人翁，「輕鐵孖仔」大孖黃耀強亦現身啟動禮。自1988年起，當時22歲的他入職為輕鐵維修工程師，原先是汽車維修工，得知將會興建輕鐵，於是前來見工，至今已有30多年，見證輕鐵的發展歷史。細孖黃耀民則是路軌兩用工程車（RRV）導師，曾經是輕鐵車長，比大孖遲兩個月入職。

黃耀強還記得輕鐵第一日通車時，他在鳴琴站候命維修，如果列車出現「小毛病」可以即時處理。被問到30多年工作時最難忘的經歷，他指多數都是不太好得事，不過他分享颱風襲港，輕鐵仍然未停駛期間，不時有冧樹致電欖損壞情況發生，令該區列車要停駛，他們要橫風橫雨下即時鋸樹及修復，笑稱：「試過打完風後，電話喺雨褸袋入面（雨水）浸住咗，拎出嚟濕晒」。

驅使黃耀強多年留在輕鐵工作，是因為感到挑戰性，「每日都有唔同挑戰」。他續指，維修時間久了，對列車有感情，「知道佢哋（輕鐵）想要啲咩」，更表示：「當每一架車湊仔咁」。他笑稱，較為偏心的「仔」是第二期日產輕鐵列車，因為其品質及車廂用料「靚啲」。他表示，第一及二期列車為80年代產物，不少零件都停產，需要尋找替代品，指翻新車的零件沒太大改變，只是車身不同。

港鐵將於9.17開放輕鐵車廠 五代同堂展示輕鐵列車

「35周年復刻主題輕鐵」其中一部將於明日（21日）起主力行駛610線，往來屯門碼頭及元朗，而另一部則於9月開始投入服務。至於輕鐵車廠開放日於9月17日舉辦，屆時將會展出第一期至第二期輕鐵列車予市民拍照留念。

此外，港鐵將於9月1日新增早上特別輕鐵路線506P，由屯門碼頭總站開出，途經美樂站、蝴蝶站、輕鐵車廠站、服務站、青山邨、青雲站、建安站及屯門站。