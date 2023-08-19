港鐵半價日｜港人趁優惠北上逼爆羅湖落馬洲口岸　冀恆常推半價

港鐵繼上半年推出4天半價日，今日（19日）再加推一天半價日。有不少市民趁半價優惠出行家庭樂，各區鐵路服務都需要加密班次，更有港人甚至特別安排北上食買玩行程，其中港鐵羅湖站及落馬洲站，早上開始人頭湧湧，兩大過關口岸都塞爆人潮。有北上習慣的港人表示，平均每星期去一至兩次羅湖，希望港鐵可以恆常推出半價優惠，至少每星期六、日都要推行，以便帶小朋友外出。



政府與港鐵完成票價調整機制後，引入「特別車費日」（港鐵又稱之為「感謝日」），當日乘客可以半價乘車。港鐵於上半年已推出4天半價日，不過由於未用盡回饋金額，今日（19日）再多推一日半價日。乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，半價優惠包括東鐵線來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

市民趁半價北上出遊：可以慳啲錢

據了解，許多市民趁今天半價日外出家庭樂，全港多區的港鐵服務都需要加密班次，特別是新界北區，更有大批港人趁半價優惠，專程聯群結隊北上消費。據網上圖片可見，今日早上港鐵羅湖站及落馬洲站都出現人頭湧湧盛況，導致兩大過關口岸塞爆人潮。有正在羅湖口岸等候過關北上的港人形容，原本過關只需幾分鐘時間，但今早在口岸等候多時，花了逾20分鐘才成功過關。

準備帶小朋友北上玩樂的唐小姐認為多些半價優惠措施不錯，「可以慳啲錢」。她透露，平均每星期北上一至兩次，均會帶小朋友到羅湖食及玩，然後住一晚。她又指，希望港鐵能恒常推出半價優惠，每星期兩日，至少星期六、日都推行，「因為一家人都係帶住小朋友出嚟多，我哋自己就好少去。」

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港島區去羅湖來回逾百元 市民冀港鐵恆常推半價

住上水的劉太則較少返內地，當得悉有半價優惠，今日特地去深圳玩樂，「小朋友放假就一齊去囉，就趁着呢個優惠。」她又指，現時過關去羅湖的車票價錢昂貴，「好貴吓，咁半價都幾值得去。」被問到會否希望港鐵再推出相關措施，劉太稱「肯定想啦」，並建議最好一個月或三個月推一次。她解釋，如由港島區出發乘搭東鐵綫返深圳，有半價車費非常優惠，「臂如去金鐘，40幾蚊喎，係咪？如果坐頭等嘅話，可以半價都好好，唔錯。」

計劃今日返深圳羅湖的陳太表示，無論有否半價都會決定北上。她又指，留意到今日上水港鐵站人流很多，並建議一星期推出一次半價優惠。