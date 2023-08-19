港鐵半價｜今憑八達通、二維碼享半價　羅湖落馬洲適用　須知一覽

【港鐵半價日/港鐵半價羅湖/港鐵半價8月】港鐵今日（19日）再推車票半價優惠，憑八達通或二維碼搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，可享半價，包括來往羅湖及落馬洲站車程。港鐵指，優惠可與轉乘優惠、特惠優惠及全日通連接車程七五折同時使用，但不適用於東鐵線頭等、機場快線及港鐵接駁巴士。一文看清詳情及須知。



港鐵今日（19日）再次推出車票半價優惠，憑八達通或二維碼乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，可享有半價優惠。

使用八達通乘客：

．使用八達通乘搭港鐵，包括來往羅湖及落馬洲站的車程，每程付費車程即自動享有50%車費扣減



．使用八達通乘搭輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士均享優惠



．使用全月通乘搭連接車程往來該月票非指定車站，而該連接車程為八達通合資格的車程時，除可享該段連接車程正價車費之七五折優惠外，亦同時可享50%車費扣減優惠。50%車費扣減優惠金額，將以連接車程七五折優惠後之車費計算



．於30分鐘之內經尖沙咀站/尖東站轉線，車費會如常以一程車程收費，但就計算50%車費扣減優惠的合資格車程而言，則視作兩程計算；而50%車費扣減優惠會以獨立車程的車費計算。



八達通乘客不適用範圍：

．東鐵線頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士



．若於輕鐵出站收費器退回入站時多付的車費後，其實際支付車費為$0



．使用全月通免費往來該月票的指定車站或乘搭任何指定免費交通工具



．使用全月通乘搭連接車程往來該月票的非指定車站，當經扣減其他車費折扣後，而毋須支付車費的車程



▼4月8日 港鐵「感謝日」車費半價首日情況▼



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使用二維碼乘客：

．使用二維碼乘搭港鐵重鐵，包括來往羅湖及落馬洲站的車程，每程付費車程即自動享有50%車費扣減。



．二維碼付費車程的定義為港鐵重鐵的收費系統內有扣減二維碼車費的車程



．於同一個港鐵站出入而收取的費用，其中包括最低額的成人或特惠二維碼車費，該部份亦可獲50%車費扣減優惠。



使用二維碼不適用範圍：

．東鐵綫頭等額外費及機場快綫



．二維碼50%車費扣減優惠不可與其他車費折扣優惠一併使用



今年第5個半價日

按照最新的港鐵票價調整機制，港鐵依舊要為服務延誤逾31分鐘或以上的事故，撥出金額用作票價優惠；但假如事故發生於繁忙時間，在新機制下其罰款會更高，每宗事故最高罰款為4,000萬元，以上年度為例，罰款總數達1.03億元。新機制下，只要罰款每達2,500萬元，港鐵便要提供一天的半價日，按此計算，即今年有四天。

新罰則安排。

七條港鐵線加密班次

不過由於過去四個半價日，都未用盡罰款金額，未全部回饋市民，因此於今日再推一日半價日，亦即今年第五個半價日。

港鐵表示，七條港鐵線（港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線、東鐵線及東涌線）於今日將加密班次，合共增加370班列車。輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

8.20起加強將軍澳線、屯馬線及南港島線逢星期日及公眾假期的列車服務

另外，港鐵由8月20日起，會加強將軍澳線、屯馬線及南港島線逢星期日及公眾假期的列車服務。詳情如下：