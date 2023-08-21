六旬漢圖付款求銀行免查其身份證　官：唔係有錢就大晒　判社服令

六旬漢前年到銀行打算贖回信託基金，被客戶經理要求出示身份證明文件核實身份時，涉提供1000元，圖令對方免他出示文件，經理拒收款項並向銀行報告事件。六旬漢被廉署控以1項向代理人提供利益罪名，早前承認控罪。裁判官今（21日）在粉嶺裁判法院判刑時指，相信被告因「貪快」犯案，但表明「唔係有錢大晒。」考慮到被告沒有案底，判他200小時社會服務令。



被告鍾嵩，60歲。他未有律師代表，親自求情時指，望裁判官可寛大處理。

被告鍾嵩在粉嶺法院承認提供利益罪，被判社會服務令200小時。(資料圖片)

官信被告因貪快及趕時間犯案

裁判官判刑時形容被告的行為愚蠢，相信他因「貪快」、「趕時間」而犯案。裁判官亦指，香港的「廉潔」稱號得來不易，向被告稱：「唔係有錢大哂。」考慮案件嚴重性和被告沒有案底，給予被告一次機會，望他汲取教訓，最終判處200小時社會服務令。

被告到銀行欲贖回信託基金

案情指，被告於2021年1月22日到滙豐銀行位於上水一間分行，以贖回他在該銀行所持有的單位信託基金。

聲稱無帶證件欲提供1千元

接待被告的客戶服務經理要求對方按照該銀行指引，出示其香港身份證或護照以核實身份。惟被告沒有帶備有關證件，遂向對方提供1000元，以協助贖回他所持有的單位信託基金。該客戶服務經理拒絕被告提供的賄款，並向銀行報告事件。

案件編號：FLCC260/2023