廉署主任與兩男駕跑車高速追逐　官斥囂張展示技術　判社服兼停牌

廉署調查主任與另外2男在大帽山駕駛跑車高速行駛被捕，早前分別承認危險駕駛、超速駕駛等共12罪。暫委裁判官馮念偉今（7日）在粉嶺法院判刑，指三名被告當時在馬路上高速互相近距離追逐，斥他們行為屬囂張地顯示駕駛技術，駕駛態度惡劣。馮官另斥廉署調查主任身為執法人員知法犯法，罪加一等，但接納3人有真誠悔意，分別判他們100至180小時社會服務令，罰款1500至3600元，另須停牌半年。



三名被告：林志成（38歲，廉署調查主任）、羅俊明（46歲，地產代理高級客戶經理），及陳頌南（43歲，人才招聘經理），承認一項危險駕駛罪，原被控的賽車罪則獲撤銷。控罪指，三人於2022年2月12日在八鄉荃錦公路近燈柱FA7917及燈柱FB3922之間在道路上危險駕駛私家車。林志成另承認超速駕駛、2項橫越連續雙白綫、強制性前燈沒有有效運作及車輛廢氣排放超標等5罪；其餘2人則承認車輛廢氣排放超標、大燈發出黃色光等8罪。

三名被告：林志成、羅俊明，及陳頌南在粉嶺法院承認危險駕駛等12罪，被判社服令及停牌。

3名被告曾高速入彎

裁判官判刑時援引案例指，在不當使用下危險駕駛車輛可以成為殺人或嚴重傷人的武器，須判阻嚇性刑罰。涉案危險駕駛的嚴重之處在於案發在街燈比較疏落的夜間，駕駛道路亦較多彎位，轉彎時可見到的前方道路範圍較小。3名被告案發時曾高速入彎，反映他們忽視發生突發事故的可能性。

互相追逐無車禍屬僥倖

裁判官續指，3人當時在馬路上高速互相近距離追逐，屬囂張地顯示駕駛技術，期間未有發生車禍實屬僥倖。裁判官直斥三人的駕駛態度惡劣，自私罔顧其他道路使用者的安全，其中林志成作為執法人員更是知法犯法，罪加一等。但法庭接納他們已有真誠悔意，已有自我反省，終判處林志成須完成180小時社會服務令，罰款3600元；羅俊明和陳頌南則須完成100小時社會服務令，分別罰款1500元及2200元。三人另須停牌半年和自費報讀駕駛改進課程。

案件編號：FLCC185/2022