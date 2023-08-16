大埔派遞局郵差涉以假泊車證　免費泊政府停車場半年　遭廉署起訴

廉政公署今日（16日）公布，昨日（15日）落案起訴一名案發時在大埔政府合署大埔派遞局工作的38歲郵差，指他涉嫌以虛假泊車許可證，在其工作日期間，免費使用大埔政府合署的停車場近半年。廉署又稱，被告在接受廉署會面時，使用其中一張臨時泊車許可證的副本，意圖誘使一名廉署調查主任接受它為真文書的副本，阻礙及拖延廉署調查。



廉政公署元。（資料圖片）

被告案發時在大埔政府合署工作 已獲保釋待周四答辯

廉署指，38歲香港郵政郵差文俊謙，被控兩項使用虛假文書罪名及一項使用虛假文書的副本罪名，分別違反《刑事罪行條例》第73及74條。被告已獲廉署准予保釋，明日(17日)在沙田裁判法院答辯。廉署指，在調查貪污時，揭發被告涉嫌以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近半年，並以其副本阻礙和拖延廉署調查。被告昨日被落案起訴。

廉政公署8月16日公布，落案起訴一名案發時在大埔政府合署大埔派遞局工作的郵差，指他涉嫌以虛假泊車許可證在其工作日期間，免費使用大埔政府合署停車場近半年。（陳永武攝/資料圖片）

獲郵政發臨時泊車證車輛 可在工作日免費泊大埔政府合署停車場

廉署指，案發時被告在大埔政府合署的大埔派遞局工作，而大埔政府合署設有一個停車場，由佳定物業管理有限公司管理，獲香港郵政或相關政府部門簽發臨時泊車許可證的車輛，可在工作日期間免費停泊在該停車場。

被告涉以兩張假證 圖誘使保安員接受為真文書

案情指，被告於2022年4月至10月期間，使用兩張看來是由香港郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使佳定四名保安員接受它們為真文書，而廉署調查發現，香港郵政並沒有向被告簽發相關泊車許可證。

被告與廉署會面時使用假證副本 圖使調查主任接受是真本

廉署接獲貪污投訴展開調查，發現被告在接受會面時，使用其中一張臨時泊車許可證的副本，意圖誘使一名廉署調查主任接受它為真文書的副本，阻礙和拖延廉署調查。