日本福島核污水｜最快周四排入大海　港府重申即禁10都縣水產海鹽

日本媒體引述消息指，日本政府考慮最早於周四（24日）開始將核污水排放入大海。環境及生態局回覆查詢時重申早前說法，如日本政府堅持排放福島核污水進大海，將會立即禁止日本10個指定都縣的水產進口香港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。



環境及生態局又指，港府會密切注意事態發展，並與日方保持溝通。



日本首相岸田文雄預計將在明（22日）與內閣官員會晤，屆時會商討福島核電站的核污水排放入大海的時間。有日本媒體引述消息指，日本政府考慮最早於周四（24日）開始將核廢水排放入大海。

環境及生態局回覆查詢時指，港府已多次向日方重申，在國際社會未有共識前，日本當局不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。局方重申早前說法，指基於預先防範原則，目前計劃一旦日本開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城等十個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。

局方表示，食安中心會繼續加強對日本進口食品的檢測，並按風險評估的結果適時調整相關監測工作。事實上，食安中心已於6月中起全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施