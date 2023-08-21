福島核污水｜日式食肆料生意再跌多三成　先停午市及周日休業止血

日本媒體引述消息指，日本政府考慮最早於周四（24日）開始將核污水排放入大海。港府早前已預告，如日本政府堅持排放福島核廢水進大海，將會立即禁止日本10個指定都縣的水產進口香港。



香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強，預料如日本排放核廢水，屆時情況只會繼續惡化，生意額甚至大跌近七成，即再跌多約三成。他表示，日本餐廳受到港經濟差、港人北上消費及核廢水三重打擊，初步餐廳會先「節流」，會停午市及在周日休息，惟如情況持續亦會考慮結業或轉賣其他食品。



餐飲聯業協會會長黃家和則指，香港的日式餐廳目前大部份食材已改由其他地方採購，惟不能百分百找到相同數量及質量的代替品，市民也或會因而在短期內對進食日本食物產生陰影，必然影響餐廳生意。他期望，若事件對日本食材供應商及餐廳造成經濟上的困境，港府可如在疫情期間為一些嚴重受影響的行業提供援助般，為受影響的日式食肆及食材進口商提供相應協助。



日本首相岸田文雄預計將在明（22日）與內閣官員會晤，屆時會商討福島核電站的核廢水排放入大海的時間。有日本媒體引述消息指，日本政府考慮最早於周四（24日）開始將核廢水排放入大海。

港府早前已預告，基於預先防範原則，目前計劃一旦日本開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城等十個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。

食客未倒先驚 日式食肆生意額大跌三至五成

日式餐廳負責人陳強表示，在日本未排放前，已有不少食客對日本食物失去信心，生意額大跌三至五成，預料如日本排放核廢水，屆時情況只會繼續惡化，生意額甚至大跌近七成，即再跌多約三成，「啲客以前一星期食三次（日本嘢），可能依加變到一星期一次，甚至兩星期一次。」

他表示，日本餐廳受到港經濟差、港人北上消費及核廢水三重打擊，形容是非常困難的時期，「係睇唔到盡頭」，初步餐廳會先「節流」，會停午市及在周日休息，惟如情況持續一至兩個月，便會考慮結業或轉賣其他食品。

他指日本餐廳「捱唔到咁耐，唔可以無止境咁放血」，期望政府可以如疫情時期般給予津貼，以幫助餐廳渡過困難時期。他亦呼籲政府應推出更多指引，以挽回日式餐廳的生意，例如推出符合香港要求的認證，讓餐廳可向食客出示證明，重拾他們的信心。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／林靄怡攝）

黃家和：食肆不能百分百找到相同代替品

香港餐飲聯業協會會長黃家和也表示，若然日本政府決定於周四起排放核廢水，將直接影響從事日本水產貿易及進口香港的供應商，香港的日式餐廳亦會首當其衝。他續指，香港的日式餐廳目前大部份食材已改由其他地方採購，惟不能百分百找到相同數量及質量的代替品，餐廳的生意自然會受影響。

他又提到，如日本政府於周四排放核廢水，相信短期內會令市民對進食日本食物產生陰影，估計要三個月至半年時間去消化，日式餐廳在這種情況下會更難捱。

黃家和指，相信港府會密切關注事態發展，若事件對日本食材供應商及餐廳造成經濟上的困境，希望港府如在疫情期間為一些嚴重受影響的行業提供援助般，為受影響的日式食肆及食材進口商提供相應協助。

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