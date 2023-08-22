兔子治理不善終要人道毀滅　女調酒師認虐畜　官稱不涉暴力判社服

菲籍女調酒師涉將1歲半兔子放在底部充滿夾縫的籠子內飼養，致其腿部骨折及擦傷，她其後向義工表示無力照顧兔子時被揭發，惟兔子病情惡化，終須人道毀滅。調酒師早前承認兩項虐畜罪，案件今（22日）在西九龍法院判刑，裁判官指，雖然本案令人傷感，兔子承受許多痛苦，但無證據顯示被告曾對兔子使用暴力，相信她有悔意，重犯機會低，判她80小時社會服務令。



被告 ESPLANA Aeprille Anne Mangadap（29歲，調酒師，菲律賓籍），承認兩項殘酷對待動物罪。

兔籠底有夾縫易致跌倒及骨折

案情指，2022年8月16日，被告聯絡義工組織，聲稱她的1歲半寵物兔斷腳，她無法繼續飼養。翌日，組織義工上門接走兔子，發現兔籠底部充滿夾縫，或會導致兔子容易跌倒及骨折。此外，兔子非常瘦弱，左前腿明顯骨折，左後腿則嚴重擦傷，走動困難。義工拍下照片，並將兔子送往治療。

兔子留醫一周出院後情況惡化

醫療報告顯示，兔子身上有新舊骨折傷痕，留醫一周後出院，此後交由義工照顧，其後情況惡化，數天後終被人道毀滅。被告其後被捕，警誡下聲稱兔子曾交由前男友照顧月一個月。她承認曾發現兔籠不適合兔子居住，兔子亦曾因從床上跳到地下而受傷，但她沒有帶兔子去看獸醫。

案件編號：WKCC626/2023