有人在網上宣傳，要宰殺兔子或其他動物，用「活體奉獻」來施行「巫術」，並以殘殺動物的相片做宣傳。消息指，警方周三（11日）拘捕一名19歲男子，身上檢獲一隻兔子、五隻老鼠，一把刀和祭祀用品，案件由深水埗分區重案組跟進。

愛護動物協會回覆指，周三接獲警方通知，並協助帶走五隻花枝鼠及一隻侏儒兔，會交由獸醫檢查及撰寫報告，就動物現時情況現階段不便透露詳情。



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上載肢解動物相片

有人在Instagram開設賬戶，表示可以施行「巫術」、「巫毒」，幫助復合、感情、性愛、拍拖等，要用動物「活體奉獻」。

該賬戶又上載多張宰殺動物的相片，非常血腥，有兔子被割喉放血，甚至有被肢解。相片亦有神秘符號，以及打格仔的相片。該賬戶回應留言指，打格仔的相片，是被落巫術的事主相片。

開價兩萬元

由於內容血腥，部份帖文被Instagram標註為「敏感內容」。事件亦引起其他市民關注，在網上討論事件，部份人表明要報警。

該賬戶今年8月開設，消息指，「巫術」開價兩萬元，可選擇兔子、倉鼠、青蛙等動物，更表明殺得愈多愈好。有人問過該賬戶，可否用貓狗，但對方顯得非常小心，稱貓狗不可行。

有人在網上宣傳，要宰殺兔子或其他動物，用「活體奉獻」來施行「巫術」，並以殘殺動物的相片做宣傳。（相片經香港01後期處理）

消息指，警方周三（11日）拘捕一名19歲男子，身上檢獲一隻兔子、五隻老鼠，一把刀和祭祀用品，案件由深水埗分區重案組跟進。