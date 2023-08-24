福島核污水｜海洋污染專家料污水一年後流入香港：行咗大圈濃度低

日本今日（24日）正式排放褔島第一核電廠核污水入大海，香港城市大學海洋污染國家重點室驗室主任及化學系講座教授梁美儀指，早前清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院建立的預測模型，預計日本的核廢水排放240天之後，方會抵達中國沿岸海域，最快360天後流入香港，加上季節會影響水流，預計直至冬天，香港水域才有機會受影響，但強調「佢（核廢水）行咗一大個圈，所以裡面嘅濃度係相當低，就唔需要擔心。」



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，8月24日排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

梁美儀重提，12年前3月11日褔島核電廠受地震影響，爐心熔毀，當時很多高劑量的放射性元素核廢水排入大海，亦有房屋及垃圾沖入大海。及後美國西岸海域出現很多雜物，並且帶有日本生物，可見日本的水域流向是由太平洋北部出發，擴散至中國東海及黃海，一路延伸至美國西岸，及後隨著黑潮海流，流入台灣附近。

他指，當時香港天文台及漁護署亦有加強監測本港的污染水平，並無發現異常：「當時最壞嘅時間都度唔到有異常，咁今次日本係處理過啲水、稀釋先排放，個風險係相對低過3.11嘅，大家市民要了解。」

梁美儀說，5月時份，香港水流由海南島流入，冬天的水流則會轉向，由北面、台灣一帶流入香港，如果核廢水流入香港，則只會在360天之後才受影響：「但係為佢（核廢水）行咗一大個圈，所以佢裡面嘅濃度係相當低，就唔需要擔心。」

▼8月23日 政府交代應對日本排放核污水工作▼



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梁美儀：「（食物）入得嚟都係安全」

他表示，目前政府禁止日本10個都縣的水產進口，並且抽樣調查所有日本進口水產，把關已屬非常謹慎，換句話說可以進入香港售賣的日本水產品，市民都可以安心食用。他又提及，日本很多縣份水質仍然良好，如北海道、九洲的食品仍是安全，市民仍然有很多選擇，毋須抵制日本餐廳。

梁美儀指，輻射物質只是污染物其中一種，環境含很多污染物，消費者要食得健康，盡量少吃食物鏈最高層的生物，例如大型吞拿魚，體內脂肪含水銀等有毒物質及其他持久性有機污染物，部份致癌，甚至有機會帶高劑量的放射性污染物。此外，底棲生物包括在泥中生長的硯類及貝類，曝露於污染物之中的機會較其他生物高，應該減少食用。