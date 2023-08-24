福島核廢水｜戰狼畫師烏合麒麟發新作　多細節直諷日本為變異怪物

日本今天（8月24日）起將核廢水排入海洋，這一過程或長達數十年，包括中國、俄羅斯、韓國在內的鄰近國家均出現大量反對聲音。

而針對日本的執意行事，被稱為「中國戰狼畫師」的「烏合麒麟」，再發布富有諷刺意味的新畫作，並取名為《與人類同歸於盡嗎混蛋》。



針對日本的執意行事，「烏合麒麟」再發布富有諷刺意味的新畫作，並取名為《與人類同歸於盡嗎混蛋》。（微博@烏合麒麟）

畫作中一個變異的巨型魚頭怪跪在海面上，牠身着日本古代盔甲，頭戴日本天皇的「立纓冠」，身上插着兩顆原子彈，腹部插着日本武士刀。除此之外，怪物頸部和手部都戴着鐐銬和手銬，並張口將大量的污物吐入大海。

有分析認為，畫作將日本的形象定義為變異的怪物，表明遭遇過核輻射後現已面目全非，更直諷日本政府要「全人類一起買單的扭曲、妖魔化的變態心理。」

日本8月24日起將核廢水排入海洋。（Reuters）

畫作亦以此諷刺「戴罪之身」的日本，排核廢水入海的行為，是對曾在二戰時遭受美國核彈攻擊而向全世界報復。而插在腹部的武士刀就暗諷，日本人為表忠心時常說的「切腹自盡」。

畫作下方還用日、英雙語寫着，意為「2023年8月24日，罪獸開始了對全世界的報復！」的字句。

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網民點睇：

「大核民族，有輻同享。」

「人類還有未來麼？」

「有種無能無力的絕望。」

「我真的是覺得海洋的生物們好可憐，就因為他們無法像人類一樣就要遭受這種滅頂之災。」

「起初沒有人在意這場災難，這不過是一場山火、一次旱災、一個物種的滅絕、一座城市的消失，直到這場災難和每個人息息相關。」



事實上，早在2021年世界海洋日（6月8日），烏合麒麟就曾發布名為《島》的畫作，諷刺日本排放核廢水入海及一系列對海洋的傷害。

人民日報稱「歷史會記住今天」。（微博@人民日報）

《島》的整體內容是，一個小男孩坐在一隻已經腐爛的鯨魚身上，遠處有一隻巨大的猩猩坐在地球上。在他們二者之間，是一大片浮起的鯨魚屍體，上升的海平面也把地球淹沒了近一半。

此外，官媒《人民日報》亦於今日發布圖片稱，歷史會記住今天並將這樣記錄今天：「當地時間8月24日下午1時許，日本核污染水排入海洋。」並指日方行為是將傷痛延續給人類子孫後代。

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施