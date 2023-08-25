核污水．搶鹽｜環境局指食鹽存貨夠用一個月　超市缺貨因未補上架

日本政府昨（8月24日）開始將福島核電廠的核廢水排放至太平洋，觸發中港澳三地搶鹽潮，料因擔心日後供應的海鹽帶有輻射。環境及生態局今午（25日）在社交媒體撰文，指本港食鹽供應穩定及存貨充足，足夠全港市民食用約一個月，部份超市食鹽缺貨，只因未有人手即時補充，並非出現缺貨，相關超市將盡快補充貨架，呼籲市民毋須儲存食鹽。



本港多間連鎖超市均回應指，食鹽供應穩定。當中百佳稱，暫沒有食鹽的限購措施；惠康亦建議顧客按實際需要購買；一田則表示未有搶購情況。



▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（大埔墟）▼



環境局表示，現時並無科學證據顯示進食鹽，能有效預防輻射對身體造成的損害。（環境及生態局圖片）

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（北角）▼



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港食鹽主來自中國、馬來西亞及澳洲 日本佔不足1%

環境及生態局引述政府統計處資料指，本港食鹽主要來源地是自中國、馬來西亞及澳洲，根據入口資料，日本食鹽只佔整體供應不足1%。局方強調，政府限制日本水產品入口，絕對不會影響本港食鹽供應。

環境局又指，食安中心已迅速派員巡查零售點，政府亦已聯絡各大型超級市場。當局指，本港食鹽供應穩定及存貨充足，部份超市的食鹽缺貨，只因未有人手即時補充，並非出現缺貨的情況，相關超市將積極跟進及盡快補充貨架上的食鹽，呼籲市民不用擔心，更毋須儲存食鹽。

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（荃灣）▼



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環境局︰碘片不是「輻射解毒劑」

環境局表示，現時並無科學證據顯示，食鹽能有效預防輻射對身體造成的損害。當局指碘鹽的碘含量低，市面上已標明添加碘的食鹽，碘含量為每千克鹽約36至43毫克，即每日進食約2.5至5公斤，才相當於一粒碘片的劑量。

環境局並強調，過量攝入碘及鈉 （鹽）會危害身體健康，碘片亦不是「輻射解毒劑」，不能保護來自於外部的放射性，亦不能阻止身體吸收碘以外的放射性物質。

▼8月25日 澳門超市出現「搶鹽潮」▼



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食鹽足夠全港市民食用約一個月

環境局其後於晚上發新聞稿再強調，本港食鹽儲存量，足夠全港市民食用約一個月。食安中心又指，過量進食鹽會有損健康，特別是本身患有高血壓、心臟病或腎病的人士。

百佳︰暫沒有食鹽限購政策

百佳超級市場回應指，目前食鹽供應穩定，會密切留意顧客需求，亦會與供應商作緊密聯繫並按需求增加貨量。百佳又指，暫沒有食鹽的限購措施，但會因應市場情況及顧客需求，而隨時作出調整。

惠康建議顧客按實際需要購買 一田︰銷量略升而未有搶購

惠康回應指，目前食鹽存貨充足，貨源亦穩定，會密切留意情況，適時調動供應及持續補貨，建議顧客按實際需要購買。

一田回應指，近日食鹽的銷量略升，但未有搶購情況。一田又指，食鹽供應仍穩定，貨量暫時仍充足。

食安中心表示，「碘鹽」無法抗輻射。（食安中心網上圖片）

李豐年：短暫短缺或致價格短暫提高

「糧油大王」第三代、九龍總商會副理事長李豐年預料，香港不會如內地般出現「盲搶鹽」，因港人應該有理性判斷不會突意去搶鹽抗輻射，「最多都係買多幾包，都係一段短時間。」他表示，本港食鹽一向供應充足穩定，而即使內地因「盲搶鹽」而出現短暫短缺，價格或短暫提高，香港也可從全世界其他區進口食鹽。

他亦指。內地搶鹽估計也不会持續太久，加上生產鹽不像大米是要種出來的，生產量提升也不難，況且一般家庭用鹽的量也不多，估計要補充不足之量也不需要太多時間。