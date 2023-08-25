福島核污水．搶鹽｜澳門有超市下午起限購鹽1包　政府籲理性消費

日本政府昨（8月24日）開始將福島核電廠的核污水排放至太平洋，觸發中港澳三地搶鹽潮，料因擔心日後供應的海鹽帶有輻射。有澳門媒體今日中午（25日）報道指，當地超市已推出限購措施，每人限購5包食鹽，惟有澳門讀者下午向《香港01》表示，有超市已「加辣」收緊措施，每人每次限購一包，貨架上「一鹽難求」，只剩下索價30多元的岩鹽及貴價海鹽，仍未清空。澳門當局指，目前食鹽儲存量超逾19萬公斤，存量足夠全澳市民食用37天，呼籲理性消費。



▼8月25日 澳門超市出現「搶鹽潮」▼



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澳門有超市放鹽貨架同樣被清空

日本福島核電廠排放核污水引發中港澳三地「盲搶鹽」，有澳門媒體報道指，今日中午有連鎖超市的鹽類貨架「被人搬空」，只剩下少量貴價鹽及印有日文字樣的食鹽，仍未售罄。該超市職員便指，為保障顧客需求，推出限購措施，每人限購五包食鹽。

不過有澳門讀者今午亦向《香港01》表示，當地搶鹽情況加劇，他走遍黑沙環兩間連鎖超市，包括「新苗」及「來來」，並未能成功購鹽，貨架上僅餘的海鹽及岩鹽索價30多元，因此不願硬食貴價購買。他並發現來來超市貼出「加辣」告示指，「為保障每位顧客的購物權益，食鹽每人每次限購一件」，即低於澳門媒體報道所指的限購五包。

澳門當局︰存量足夠全澳市民食用37天

澳門消費者委員會與經濟及科技發展局今早公布，食鹽存量與貨源均充足，並強調會密切關注市面情況，加強巡查，打擊抬價及囤積行為。當局亦指，澳門目前食鹽儲存量超逾19萬公斤，存量足夠全澳市民食用37天，供應商亦將持續採購食鹽，呼籲市民切勿誤信謠傳，導致非理性消費。

中鹽集團︰部份市場已發生搶購現象

至於內地方面，根據當地媒體指，中鹽集團證實中國部份市場已發生搶購現象，集團正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應，呼籲社會各界理性消費，不要盲目搶購。中鹽集團並澄清，其供應的貨物均可溯源，當中井礦鹽佔95%、湖鹽佔4%、海鹽僅佔1%，故消費者毋須擔心核污染。