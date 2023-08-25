福島核污水｜澳門出現搶鹽潮　經科局指存量充足毋須搶購

因應日本昨日（24日）起排放核廢水入海，澳門晚上不少居民搶購食鹽，平價食鹽基本沽清，亦有人選擇較貴價的海鹽。雖然職員表明翌早會補貨，但部分人仍一買就數樽或數包。經濟及科技發展局昨晚表示，澳門食鹽存量充足，市民毋須搶購。另外，澳門市政署和海關根據行政長官最新批示，昨日起於機場貨運站展開聯合行動，對日本進口食品貨物進行全面輻射水平檢測，同時嚴防福島等10個都縣區的鮮活食品、海鹽等流入。



存量超過19萬公斤 夠全澳37天應用

經濟及科技發展局表示，高度關注澳門食鹽的供應，已與供應商了解食鹽的供應狀況。供應商均表示，目前澳門食鹽供應穩定及存貨充足，貨源穩定。經科局呼籲市民保持理性，切勿輕信謠言。根據有關資料顯示，澳門目前食鹽儲存量超逾19萬公斤，存量足夠全澳市民37天的應用，供應商亦將持續進行採購。

經科局密切關注有關情況，持續到市面巡查，嚴厲打擊抬高價格及囤積居奇的行為，以確保本澳民生物資的供需秩序維持正常，保障市民消費權益。經科局表示，食鹽供應穩定和存貨充足，呼籲市民保持理性，不要輕信謠言。

機場加強檢測日本進口食品

另外，澳門市政署和海關同時啟動在機場貨運站採取聯合行動，加強檢測從日本進口食品的輻射水平，並嚴格查驗和核實貨物的來源地衛生證明等文件，確保貨物通過檢測才能進入澳門。海關亦同時加強抽查來自日本地區的旅客所攜帶的物品，嚴防源自禁止區域的食品流入澳門。

澳門亦於昨日起禁止進口源自福島縣、千葉縣、櫪木縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣及東京都共10個都縣區的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶制品、水產及水產製品、肉類及其製品、禽蛋等。

此外，巿政署及澳門海關呼籲，前往日本旅遊的民眾，注意切勿攜帶上述禁止進口的食品回澳。