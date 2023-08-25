國泰招聘｜內蒙古大學生應徵空少未能以英語答題：現在可講普通話

撰文：黃偉倫
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國泰航空早前收到逾2,000份內地空服員申請，今日（25日）起於深圳舉行機艙服務員招聘活動，未來數天一共為約600人面試。今日為招聘會首天，應徵者來自不同省市，例如內蒙古、上海、廣州等。

其中內蒙古的應徵者姬先生，現時仍為大學生，視加入航空業為夢想。 有記者以英語問到，為何揀選國泰航空，以及是否滿意國泰的薪酬時，姬先生反問「Can you speak Chinese？（你可以說中文嗎？）」 問到會否擔心獲聘後出現溝通問題，他稱不擔心，「因為現在都可以講普通話，我的英語可能並沒有這麼流利，但我也會寫，也會少少粵語。」

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內蒙古姬先生：國泰航線國際化、滿意國泰薪酬

姬先生來自內蒙古，今年22歲，仍就讀大學。他表示夢想加入航空業，但之前成績未足夠考讀內地的空乘專業課程。問到國泰較內地航空公司有何優勝之處，他表示國泰的招聘條件相對國內寬鬆，只須高中畢業，內地一般要大專學歷；而且國泰的航線國際化，內地一般未有相關航點。

有記者以英語問到，為何揀選國泰航空，以及是否滿意國泰的薪酬時，姬先生問到：「Can you speak Chinese？（你可以說中文嗎？）」之後傳媒以中文重覆提問後，他以普通話回應。

問到會否擔心獲聘後出現溝通問題，姬先生指不擔心，「因為現在都可以講普通話，我的英語可能並沒有這麼流利，但我也會寫，也會少少粵語。」至於會否擔心歧視問題，他表示，自應徵以來遇到的人都很好，未擔心歧視，「香港與內地大家都是一家人」。

有記者以英語問到為何揀選國泰航空，姬先生問到：「Can you speak Chinese？（你可以說中文嗎？」（黃偉倫攝）

前港龍艙務長應徵：有機會重返國泰感到高興

另一位應徵者李先生（John）來自上海，已經年過40歲，之前於港龍航空擔任艙務長，能夠以粵語受訪。他表示，於港龍工作15年，結業後未重返航空業，現時只能擔任兼職英語導師。

航空業的年資一般跟隨公司，即脫離原有公司後，到新公司任職時只能由低做起。李先生表示，有不少前港龍同僚都重返國泰，亦確實有不少當年的艙務長，都只能擔任初級空服員。假如獲得國泰聘請，他相信薪金不會相差太遠，並強調對有機會重返國泰集團感到高興。

李先生今次專程從上海乘飛機面試，對於為何不揀選內地航空公司，他表示對香港有感情，而且國泰是香港精神的代表，故始終選擇重返國泰，如他日獲聘會到香港居住。

廣州鄧小姐：歧視風波不影響揀選國泰

來自廣州的鄧小姐（Jane），過往曾於其他外國航空公司工作。她表示，本身英語能力較好，揀選國泰可以保持相關優勢，並笑言香港距離廣州較近，因此應徵空服員工作。

對於之前國泰鬧出的歧視風波，鄧小姐表示並不影響其揀選國泰的心態，「無論邊一間公司，都可能有啲無咁專業嘅同事。」她說即使是中國，由於地大物博，各處的文化都不同，應該予以尊重及接受。

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