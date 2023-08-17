國泰機票優惠│現正開售　排隊時間逾1小時　東京機票$2980起

撰文：黃偉倫
出版：更新：

【國泰機票優惠】國泰航空今日（17日）下午2時正開賣限定優惠機票，發售超過10萬個優惠機位，包括超過30個長、短線熱門航點，涉及曼谷、高雄、東京、阿姆斯特丹、倫敦等，出發日期為2024年1月1日至6月30日。
記者準時下午2時進入國泰網頁，雖可進入優惠機票頁面，但無法揀選目的地，未能購票。網頁顯示，連同稅項後，來往日本東京的機票索價由2,980元。

國泰航空特選優惠網頁

「國泰航空特選優惠」詳情：

售票日期：8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）
出發日期：2024年1月1日至6月30日*
優惠航點：
-短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)
-長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)

*詳細航班日期請參閲條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。

輪候時間為一個多小時。（國泰網頁截圖）

記者於下午2時進入網頁，最初未能揀選目的地；之後成功揀選目的地及日子，再按搜索航班後，便進入排隊頁面，網站顯示輪候時間為一個多小時。

國泰網頁顯示，短線航點每次須最少停留兩天，最長可停留14天；長線航點同樣須最少停留兩天，最長可停留一個月。

各航線的機票售價及出發日期

+6
國泰機票優惠｜下午2時售10萬張　34航點有東京倫敦等【附連結】國泰推10萬優惠機位8.17下午2時開賣　30個目的地涉東京悉尼杜拜香港航空機組人員協會批國泰未請足機師仍削薪津　考慮採工業行動機場職業博覽會｜國泰航空迷找文職空缺：我心係好想入國泰香港機場恢復疫前6成客運量　國泰航空林紹波：人手短缺難增航班
國泰航空
航空公司
香港航空業