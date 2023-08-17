國泰機票優惠│現正開售　排隊時間逾1小時　東京機票$2980起

【國泰機票優惠】國泰航空今日（17日）下午2時正開賣限定優惠機票，發售超過10萬個優惠機位，包括超過30個長、短線熱門航點，涉及曼谷、高雄、東京、阿姆斯特丹、倫敦等，出發日期為2024年1月1日至6月30日。

記者準時下午2時進入國泰網頁，雖可進入優惠機票頁面，但無法揀選目的地，未能購票。網頁顯示，連同稅項後，來往日本東京的機票索價由2,980元。



國泰航空特選優惠網頁

「國泰航空特選優惠」詳情：



售票日期：8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）

出發日期：2024年1月1日至6月30日*

優惠航點：

-短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)

-長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)



*詳細航班日期請參閲條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。



輪候時間為一個多小時。（國泰網頁截圖）

記者於下午2時進入網頁，最初未能揀選目的地；之後成功揀選目的地及日子，再按搜索航班後，便進入排隊頁面，網站顯示輪候時間為一個多小時。

國泰網頁顯示，短線航點每次須最少停留兩天，最長可停留14天；長線航點同樣須最少停留兩天，最長可停留一個月。

各航線的機票售價及出發日期

