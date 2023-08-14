國泰推10萬優惠機位8.17下午2時開賣　30個目的地涉東京悉尼杜拜

國泰航空今日（14日）預告，將推出「國泰航空特選優惠」，周四（17日）下午2時至8月30日晚上11時59分，推出超過10萬個優惠機位，乘客可以優惠價購買超過30個長短線熱門航點，出發日期為明年1月1日至6月30日，航點包括荷蘭阿姆斯特丹、杜拜、德國法蘭克福、日本東京、名古屋及福岡；以及澳洲悉尼和韓國首爾等。



國泰表示，因應航線網絡現已逐步復常，為了讓全城起飛，國泰特別推出超過10萬個優惠機位。優惠集合超過30個長短線熱門航點，並限時開賣兩星期。

優專機票將於周四下午2時，至8月30日晚上11時59分發售，乘客可選擇2024年1月1日至6月30日起行。熱門航點包括蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、日本東京及福岡、澳洲悉尼及韓國首爾等。市民可瀏覽相關網站，密切留意機票折扣詳情。

「國泰航空特選優惠」詳情：

售票日期：2023年8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）

出發日期：2024年1月1日至6月30日*

優惠航點：阿姆斯特丹、班加羅爾、曼谷、北京、布里斯本、成都、芝加哥、重慶、德里、杜拜、法蘭克福、福岡、海口、杭州、約翰內斯堡(約翰尼斯堡)、高雄、吉隆坡、倫敦、墨爾本、孟買、名古屋、巴黎、珀斯(伯斯)、青島、三藩市(舊金山)、首爾、上海 (浦東) 、新加坡、悉尼（雪梨）、台北、特拉維夫、東京(成田)、西安及廈門



*詳細航班日期請參閲條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。

