香港航空免費機票｜今明起夾機票　送逾千張飛東京等地

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】香港航空周六及周日（26及27日）將推出年度重頭活動，該兩天在銅鑼灣Fashion Walk中庭位置舉行「夾機票」活動，透過巨型夾公仔遊戲，連同網上打卡大賽，會送出一千張前往18個熱門航點嘅單人來回免費機票，包括大阪、東京成田、福岡等港人外遊景點。參加「夾機票」活動，所有號碼籌會在該兩日早上9時派發，先到先得。



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市民可預先於香港航空網站或手機 APP 免費註冊成為金鵬俱樂部（FWC）會員，並於26 日及 27日早上親身前往 Fashion Walk 地下中庭排隊領取號碼籌。公司將於9時派發號碼籌，先到先得，派完即止。

獲得號碼籌後可於當日指定時間内到現場參與巨型夾公仔機遊戲，並登記領取機票換領信。此外，得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠。

免費機票往峇里、曼谷、台北、東京等地

活動將送出多個旅遊熱點的免費機票，除了今年新開的四大航點外，還包括峇里、曼谷、台北、首爾、冲繩、東京、大阪、北海道、北京(首都）、重慶、海口、三亞、上海(虹橋)及上海(浦東）。

8.26、8.27夾機票航點：

為了增加趣味性，現場除了設有巨型夾公仔機外，還設有小小機組人員扮裝間，讓小朋友能穿上機艙服務員及機師制服，與現場的香港航空空姐空少拍照留念。

Fashion walk 百德新街戶外位置亦搖身一變成飛機跑道，放置多個由本地人氣插畫師 Jane Lee 特別繪製代表四大全新航點的巨型公仔，供市民到場「打卡」。現場更設有巨型扭蛋機，備有多款具港航特色的限量版周邊產品如毛巾、匙扣、襟章、環保袋、行李牌、電話繩及掛帶匙扣等供參加者扭玩。

香港航空將額外送出 20 套免費機票予hello 恒隆商場獎賞計劃會員，包括兩套單人來回北海道商務艙，以及 18 套單人來回東京、大阪、福岡、名古屋、沖繩、首爾、曼谷、布吉、台北經濟艙機票。詳情請留意 hello 恒隆商場獎貨計劃的最新公告。

是次活動得到香港機場管理局、泰國政府旅遊局（香港辦事處）及名古屋中部國際機場的大力支持，兩地代表將於現場作泰國傳統舞蹈表演及名古屋忍者表演、分享當地最新旅遊資訊及大派禮物。

機票包20kg寄艙行李 不包括燃油附加費

香港航空提醒市民，今次活動送出的免費機票，由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，包20kg 寄艙行李，不包括燃油附加費及其他稅項。

獲獎機票的同行者，使用提供的折扣碼，購買每張任何航點經濟艙票滿港幣1,000元減150元。另於活動現場訂閱香港航空電子通訊亦可獲折扣碼，購買經濟艙票價滿港幣1,000元減100元；購買商務艙票價滿港幣3,000元減300元。該折扣碼於9 月1日至9月15日有效，並適用於最多5張機票，優惠需受有關條款及細則約束。

市民越早取籌夾機票 越有機會選擇到心儀航點

hello恒隆商場獎賞計劃會員送機票活動，所送出的免費機票由香港航空費助，獨立於「飛遇世界鉅賞」項目的免費機票。機票不包括燃油附加費及其他稅項。戶外活動可能因惡劣天氣或其他突發情況而延期，請留意香港航空官方消息。

市民越早到場排隊取得籌號，便越有機會選擇到心儀的航班的目的地，然後於指定時段回到現場夾機票公仔，不論成功夾到公仔與否，均可獲贈免費機票機票。

「航點新推•機票大放送」活動時間表：

8月26日（星期六）

11:00-21:00 公眾活動場次

14:00-14:30 泰國政府旅遊局（香港辦事處）傳統舞蹈表演和旅遊資訊分享

8月27日（星期日）

11:00- 21:00 公眾活動場次

14:00-14:30 名古屋中部國際機場忍者表演和旅遊資訊分享

夾機票流程：

1. 26/8 或 27/8 早上9時親自排隊領籌



2. 揀選心儀航點



3. 取得籌號後按指定時間到活動現場，逾時不候



4. 正式夾機票公仔



5. 夾畢後（無論夾不夾到）也可以得到機票換領信



8.26、8.27夾機票航點：