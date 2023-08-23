香港航空免費機票｜8.26、27夾機票　涉東京等航班【附領籌攻略】

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】香港航空宣布將於周六及周日（26及27日）推出年度重頭活動，該兩天在銅鑼灣Fashion Walk中庭位置舉行「夾機票」活動，透過巨型夾公仔遊戲派發$0機票，有關活動連同網上打卡大賽，會送出一千張前往18個熱門航點嘅單人來回$0機票，包括大阪、東京成田、福岡等港人外遊景點。參加「夾機票」活動，所有號碼籌會在該兩日早上9時派發，先到先得，參加者必須親身排隊，否則有機會被取消資格。香港航空提供夾機票活動攻略，一文看清。



夾機票流程：

1. 26/8 或 27/8 早上9時親自排隊領籌



2. 揀選心儀航點



3. 取得籌號後按指定時間到活動現場，逾時不候



4. 正式夾機票公仔



5. 夾畢後（無論夾不夾到）也可以得到機票換領信



8.26、8.27夾機票航點：

夾機票Q&A：

問：得獎者有年齡限制嗎？

答：12歲

問：可否代替他人 籌？

答：不可以，如有發現登記資料不屬於本人，得獎資格將被取消。

問：已在其他「飛遇世界鉅賞」活動中贏得機票是否可以參加今次活動？

答：可以

問：巨型夾公仔機活動贏幾多張機票？

答：每人最多只可以贏一張機票

問：機票包稅項嗎？

答：機票已包含20kg寄艙行李，並不包括稅款及附加費。