茶果嶺公園今明設新興運動體驗　陽光猛玩金屬遊樂設施注意熱焫焫

隨著「茶果嶺海濱公園」正式開放，今明兩日（26至27日）舉辦「酷玩 3-4-5」活動，為大眾帶來全齡傷健共融的海濱新體驗。 活動設有新興運動、攤位遊戲和定向打卡位，鼓勵大眾探索公園設施、加深大眾對維港海濱公共空間和渠務署改善河道工程的認識。



記者今日下午到場觀察，陽光一度猛烈，園內有不少金屬材質遊玩設施，附近張貼告示提醒市民「注意高溫表面」，部分設施觸感熱辣滾燙，市民如遇酷熱天氣時遊玩須注意。



茶果嶺海濱公園佔地 1.8 萬平方米，設有海濱空間和園景平台。（歐嘉樂攝）

坐擁九龍東維港美景 設傷健共融遊樂設施

茶果嶺海濱公園佔地 1.8 萬平方米，設有海濱空間和園景平台 ，景觀開揚，眺望維港及啟德郵輪碼頭。園景平台位於觀塘污水泵房上蓋，設有休憩及健體設施、兒童遊樂設施、草地、桌椅、有蓋設施和多功能活動空間。

園景平台以「好玩自然」為設計概念 ，融合空氣、大地、天空、陽光和水五個自然元素，提供 15 個不同遊樂體驗，合共超過 60 組遊樂設施，如攀爬地貌、鞦韆、風車、兒童跑步徑、渠管迷宮、滑梯和樹屋，鼓勵小朋友探索大自然和帶來感官體驗。

公園亦設有嬰幼兒空間和無障礙設施，讓不同人士都能享受其中達至傷健共融。其中有遊樂設施，例如位於「大地與空氣」主題區的樹蔭氹氹轉，更特設位置給輪椅人士使用。

位於「大地與空氣」主題區的樹蔭氹氹轉，更特設位置給輪椅人士使用。（歐嘉樂攝）

園內設有不少銀色金屬表面的滑梯，部分滑梯受到太陽直射後，手觸的溫度熾熱，從滑梯滑下時臀部更感火熱滾燙。（歐嘉樂攝）

記者今日下午到場觀察，由於陽光一度猛烈照射，園內設有不少銀色金屬表面的滑梯，部分滑梯受到太陽直射後，手觸的溫度熾熱，從滑梯滑下時臀部更感火熱滾燙，不過有小朋友仍玩得不亦樂乎。滑梯附近有張貼警告，提醒市民「注意高溫表面」。

另外，記者發現位於陽光區域的「攀岩陣」，即由四面透明板及不少螺絲崁入的仿岩石組成，介紹稱適合3歲或以上兒童使用，不過有小朋友攀爬時傳出「唧唧」聲，攀爬時須注意透明板或會出現輕微搖晃。

為鼓勵大眾探索園內設施，園區特設舉辦新興運動，包括芬蘭木棋、健球和足球飛鏢，攤位遊戲和定向打卡位，亦安排專業教練指導參加者試玩，有興趣市民可預先網上報名參加。

滑梯附近有張貼警告，提醒市民「注意高溫表面」。（洪芷晴攝）

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活動設有四個攤位遊戲，讓大眾認識茶果嶺海濱公園和維港六大海濱共享空間。（歐嘉樂攝）

四個攤位遊戲 五個定向打卡位

活動設有四個攤位遊戲，讓大眾認識茶果嶺海濱公園和維港六大海濱共享空間，另設有五個定向打卡位。每日首 100 位完成指定活動，包括場內的新興運動、攤位遊戲和於定向打卡位打卡，並集齊指定紀念印章的參加者可換領小禮物。

園內舉辦不少活動，吸引市民探索公園設施。（歐嘉樂攝）

茶果嶺海濱公園、翠屏海濱和觀塘行動區 「快見成效」項目於8月底同時開放

此外，茶果嶺海濱公園、翠屏海濱和觀塘行動區「快見成效」項目，將於8月底同時開放，並串連觀塘及茶果嶺，成為總長約1.7 公里的海濱。翠屏海濱的跨河通道設高低不一的觀景平台，建築師透過富層次感的橋身設計和玻璃圍欄 ，讓市民無遮擋地欣賞維港的醉人景色，也拉近了人與海港的距離。

場地設有海景座位及小桌子供市民欣賞維港景色。天橋柱身上色彩鮮明的插畫展示翠屏河和周邊地區不同年代的特色，大眾亦可透過擴增實境流動應用程式，了解觀塘區的歲月變遷。