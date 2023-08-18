茶果嶺海濱公園及翠屏海濱本月底開放　駁通觀塘1.7公里海濱

本月初公開的果嶺海濱公園與觀塘碼頭旁的觀塘行動區「快見成效」項目和翠屏海濱，將於本月底同時開放，成為面向維港新打卡點。發展局和海濱事務委員會聯同渠務署，將於本月26日和27日舉辦茶果嶺海濱公園「酷玩3-4-5」，展示新興運動、攤位遊戲和定向打卡位，鼓勵大眾探索公園設施、加深大眾對維港海濱公共空間和渠務署改善河道工程的認識。



▼8月2日 茶果嶺海濱公園遊樂設施曝光▼



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有超過60 組遊樂設施 適合小朋友及嬰幼兒

海濱事務委員會介紹，茶果嶺海濱公園佔地1.8 萬平方米，設有海濱空間和園景平台，景觀開揚，眺望維港及啟德郵輪碼頭。園景平台位於觀塘污水泵房上蓋，設有休憩及健體設施、兒童遊樂設施、草地、桌椅、有蓋設施和多功能活動空間。

園景平台以「好玩自然」為設計概念，融合空氣、大地、天空、陽光和水五個自然元素，提供15個不同遊樂體驗，合共超過60組遊樂設施，如攀爬地貌、鞦韆、風車、兒童跑步徑、渠管迷宮、滑梯和樹屋，鼓勵小朋友探索大自然和帶來感官體驗。公園亦設有嬰幼兒空間和無障礙設施，讓不同人士都能享受其中，達至傷健共融。

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展示芬蘭木棋、健球和足球飛鏢三個新興運動

當局將於本月26及27日舉行「酷玩3-4-5」，展示新的全齡傷健共融海濱體驗，活動邀請專業教練指導參加者試玩三個新興運動──芬蘭木棋、健球和足球飛鏢，市民可預先於報名參加。

活動又設有四個攤位遊戲，讓大眾認識茶果嶺海濱公園和維港六大海濱共享空間，了解它們的特色及發展；並透過遊戲讓公眾認識渠務署改善河道工程，活動亦於茶果嶺海濱公園設有五個定向打卡位。 每日首100位完成指定活動（即場內的新興運動、攤位遊戲和於定向打卡位打卡）並集齊指定紀念印章的參加者可換領小禮物。

翠屏海濱跨河通道特別設計可無遮擋地欣賞維港景色

茶果嶺海濱公園與活化翠屏河項目的翠屏海濱和觀塘渡輪碼頭旁的觀塘行動區「快見成效」項目將於8月底同時開放，並串連觀塘及茶果嶺，成為總長約1.7 公里的海濱。翠屏海濱的跨河通道設高低不一的觀景平台，海濱事務委員會引述建築師表示，透過富層次感的橋身設計和玻璃圍欄，讓市民無遮擋地欣賞維港景色，拉近人與海港的距離。場地設有海景座位及小桌子，供市民欣賞維港景色；天橋柱身上色彩鮮明的插畫展示翠屏河和周邊地區不同年代的特色，大眾亦可透過擴增實境流動應用程式，了解觀塘區的歲月變遷。