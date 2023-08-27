光榮米線涉違地契結業　地政總署：收投訴後視察確認　食環指無牌

光榮飲食早前在社交平台發文指，上月收到地政總署通知，指位於駱駝漆大廈3期內的「光榮米線」，該單位只可用作工業及貨倉用途，指令停業否則向業主釘契，該店最終決定結業。

地政總署回覆指，九龍東區地政處早前收到投訴，懷疑駱駝漆大廈3座2樓有單位經營食肆及違反地契用途限制，經實地視察後，於2023年8月1日向相關單位業權人發出警告信，要求業權人於8月29日限期前糾正違契用途。

食物環境衞生署亦回覆指，該處所並未領有食環署簽發的有效食物業牌照。



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地政總署指收到反地契用途投訴後發出警告信

光榮飲食前日在社交平台發文指，在上月收到地政總署通知，觀塘駱駝漆大廈只淮用作工業及貨倉用途，要求設於第3期二樓的光榮米線停業，否則向業主釘契。光榮在社交平台表示，大廈有不少餐廳，甚至有不同餐廳剛剛開張，惟光榮米線卻在開業半年就被要求停業，形容「政府部門效率之高，應該是史上最快。」記者曾到訪駱駝漆大廈其他數間食肆，有餐廳負責人指，未曾收過相關通知。而據食環署資料，持牌食肆名單的餐廳數目，比實地視察的明顯少許多。

地政總署回覆指，九龍東區地政處早前收到投訴，懷疑駱駝漆大廈3座2樓有單位經營食肆及違反地契用途限制。地政處實地視察後，發現該單位作食肆用途，違反相關地契訂明該私人地段僅限作「工業╱貨倉」用途。署方於2023年8月1日向相關單位業權人發出警告信，要求業權人於8月29日限期前糾正違契用途。若警告期屆滿後仍未獲糾正，處方會把警告信送交土地註冊處註冊。

食物環境衞生署亦回應指，根據記錄，該處所並未領有食環署簽發的有效食物業牌照。 換言之，政府已界定光榮米線未領有工廈食肆牌照。