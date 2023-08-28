上年度2200個公屋戶違租約收回單位　羅淑佩：難上調長者審查年齡

房委會早前收緊資產審查措施，資助房屋小組委員會主席黃碧如日前則提倡，應上調長者豁免資產審查的年齡，由60歲改為65歲，即變相更多住戶要接受審查。新上任的房屋署署長羅淑佩今日(28日)在房委會大會上回應，指現時約有19萬公屋長者戶，退休和接近退休人士或需依賴積蓄維持生活，憂慮收緊政策引來長者極大反響。她又透露，2022/23年度共有2,200公屋戶因濫用、違反租約而被收回單位，較往年高出近7成。



羅淑佩在房委會例會表示，自己首次以房屋署署長身份出席房委會大會，她感謝委員支持，以及上月在大會上提供的意見，期望日後可以承先啟後、增加交流。近日公屋富戶政策備受關注，她透露房屋署已與土地註冊處建立資料核對機制，並在今年6月開始使用，以查核公屋租戶等有否持有其他在港物業。

對於資助房屋小組委員會主席黃碧如日前要求，當局可上調長者豁免資產審查的年齡，即變相更多人要接受資產審查，羅淑佩回應指現時公屋約有19萬長者戶，與全港長者戶人數相若，而退休和接近退休人士或需依賴積蓄以維持未來的生活，若有更多長者跌入「富戶」，將會影響到長者的生活開支，加上一般福利政策對長者都會較為寬鬆，憂慮房委會收緊長者資產審查會惹來反響。

她又透露，2022/23年度共有2,200戶因濫用、違反租約而被收回單位，較往年高出近7成。