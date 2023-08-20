房委會3人籃球賽　何永賢落場射籃　新官上任羅淑佩只做啦啦隊

香港房屋委員會成立50周年，舉辦多項以「凝造．未來」為主題的活動，今午（20日）聯同凝動香港體育基金舉行「房委會盃」三人籃球挑戰賽，房屋局局長何永賢及副局長戴尚誠上陣投籃，各人輕取一球，新上任房屋局常任秘書長羅淑佩則未有落場，只在場邊當啦啦隊。



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房屋局正副局長射籃各入一球

何永賢及戴尚誠落場參與射籃比賽，二人各入得一球，而羅淑佩則在旁擔任啦啦隊。「房委會盃」今日分別舉行男子組季軍戰和冠軍戰，以及友誼賽，何永賢先為男子組主持開球儀式，友誼賽則是由羅淑佩主持。男子組最終由OOTD（Outfit of the day）隊奪得冠軍，女子組則是「三分之鬼」隊奪得冠軍。

何永賢在頒獎典禮上表示，今日非常開心，稱「好耐冇攞起過籃球，亦都好耐冇試過射籃」。她指，是次主題為凝造未來，而活動正好凝聚好多屋邨籃球精英，感受到一眾年輕人的青春活力，又形容他們是香港未來棟樑。

何永賢亦表示，非常支持運動發展，指運動可以為大家帶來正能量，也是為年輕人帶來團隊協作及保持鬥志的精神，希望屋邨籃球場能夠為他們發揮運動細胞，下個50年有更多籃球隊出現。

羅淑佩升職後首露面 高興加入房署大家庭

本月初仍是運輸署署長的羅淑佩，在見證三隧分流於8月2日實施及8月6日西隧採用易通行後，未再公開露面，她已於上周二（15日）調升房屋局常任秘書長，該職兼任房屋署署長。她今日並無落場射籃，穿上一身籃球裝束，只為大家打氣。

她在活動後向傳媒表示，十分開心與年輕人打成一片，以及高興加入房屋署大家庭。