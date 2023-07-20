白居二2023｜房委會維持安排　全年僅4500配額　家庭與單身者9:1

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】房屋委員今日（20日）公布「居屋2023」6個新盤細節，連同「白居二2023」將於本月31日起接受申請。



此前，房委會罕有地未在轄下委員會拍板通過「居屋2023」時，一併呈交審議「白居二2023」，惹起外界關注是否有變動，但據房委會今日（20日）公開最新文件指，已通過將「白居二2023」的全年配額維持在4,500個，並維持家庭與一人申請者的配額比例為9:1。



有立法會議員關注，今次「白居二」未有調整限額及鼓勵放售措施感失望，希望委員會將來再作檢討。



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房委會早前罕有地未有在轄下資助房屋小組委員會拍板通過「居屋2023」時，一併呈交委員會審議，惹起外界關注今期白居二的配額等細節會否有變動，原本預料相關細節，會在資助房屋小組原訂上周四（13日）的會議上審議，惟會期突然被取消。

申請費 230 元 連同居屋共 500 元

房委員今日公開最新文件指，已於中午通過，將「白居二2023」的全年配額維持在4,500個，並維持家庭與一人申請者的配額比例為9:1，申請費定為 230 元，同時申請「 居屋2023」的申請費定為 500 元 。

立法會議員梁文廣，（A4聯盟提供圖片）

梁文廣：盼不設限額 未有變動感失望

至於有團體要求檢討白居二的配額數目，房委會則在文件指，由於「白居二2023」會為中低收入家庭提供更多置業機會，預期會受合資格申請者歡迎，又指部份持份者可能會以認購率高為由，要求房委會增加「白居二」配額，但強調應先檢視配額使用率低的原因，以免刺激居屋第二市場單位的需求和價格。

立法會議員梁文廣表示，一直希望白居二會有檢討，例如不設限額，修訂居屋按揭擔保期，鼓勵居屋放售措施等，對今次未有任何變動感失望，盼將來有機再作檢討。

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第四季攪珠 明年首季發批准信

房委會今日公布，「白居二」和居屋在2023年第四季攪珠後，同時申請兩項計劃的申請者會知道自己能否取得「白居二」的配額，以及他們選購居屋的優先次序。

屆時，他們可選擇在2024年第一季選樓期開始時購買新建居屋單位，或者在2024年第一季批准信發出後，申請「購買資格證明書」以透過「白居二」購買第二市場單位。一如既往，只會在「白居二2022」的「購買資格證明書」有效期屆滿後，才發出「白居二2023」的「購買資格證明書」，以確保不會有成功申請者同時持有兩份「購買資格證明書」。