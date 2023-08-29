「裸買生活節」周末觀塘裕民坊舉行　環團倡訂清晰目標推廣裸買

本港「裸買店」數目近年上升，根據環保團體「綠領行動」的統計，目前共有31裸買店，較2021年只有約20間裸買店，增加逾五成。總幹事何漢威指，裸買已成為社會新潮流，惟本港至今並無實質法例推廣裸買，建議政府參考法國、西班牙等地，建立法案及推行清晰措施，推動市民以及零售業界源頭減廢，實行裸買。



「綠領行動」本周六及下周日（（9月2日及3日）於觀塘「YM²裕民坊」舉行第二屆「裸買生活節」，免費入場，市民自備容器到場購物並完成任務，可獲贈免費爆谷或夾糖，同場亦設有講座、環保教育展覽和環保工作坊。



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推動裸買困難：缺少供應商提供「零包裝」商品

「裸買」即顧客以自攜可重用器皿、環保袋等方式，購買「零包裝」的產品。「綠領行動」於 2020年於觀塘創立裸買概念店「綠領駅」，何漢威表示，根據過往經驗，不少商戶其實難以套用裸買，主要原因包括缺少供應商提供完全「零包裝」商品、供應商對保存商品品質的知識水平不足，員工缺乏經驗及知識推廣裸買。他認為，推動環保工作的最大責任在於政府，外國措施清晰及仔細，不論商家或市民，均得悉應如何跟隨。

位於深水埗的均香餅家為「綠領駅」其中一個供應商，該店每隔一至兩星期，便會運送點心、麵包及糕點等不易碎食品，「零包裝」之下放進紙箱送往「綠領駅」售賣。負責人吳先生指，減少包裝可以節省5%至10%的成本。他指食物放涼之後封口，相信不會造成衛生問題。

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引述超級市場拒辦裸買：供應商點會為我哋改變生產線呀？

歐洲委員會率先於三年前提出《歐洲綠色政綱》（European Green Deal），列明成員國家或地區的公司需設定某個百分比的產品，必須提供可重用或補充裝；法國《反浪費及循環經濟法》（Prevention of Waste and Circular Economy Law）禁止1.5公斤或以下的新鮮蔬菜或水果採用塑膠包裝；西班牙亦已於去年通過減少包裝法例，今年開始400平方米以上的零售店舖，須騰出最少20%空間售賣無包裝或可重用包裝產品。

何漢威表示，歐洲國家積極推動，政策目標清晰，有效驅使超級市場與供應商洽談，以減少包裝，但反觀香港，政府並無任何措施推廣裸買。他透露，過去曾與連鎖超級市場推廣裸買，但獲回覆稱「我哋700萬人口香港好細㗎咋，啲供應商又點會為我哋改變啲生產線呀？」

我覺得都幾得意嘅，假設我哋真係細啦，咁如果加拿大啲商人又係用返同一個藉口，係咪要全個地球，聯合國去做，先至可以改變到生產線？我覺得唔係。 「綠領行動」總幹事何漢威

「綠領行動」總幹事何漢威指，本港裸買店數目於過去三年上升，由2021年約20間裸買店，增加至今年共有31裸買店。（夏家朗攝）

何漢威指，裸買在媒體的討論度亦有所增加，反映本港消費者對「裸買」這種可持續消費模式充滿興趣，自備容器購為成為一種「文青」、潮流的象徵。他認為，香港的優勢是人口多，地方密集，貨品運輸時間短，只需要購買人數足夠多，貨品則可以「貨如輪轉」，保持新鮮，避免貨品出現品質的問題。

所以其實係雞同雞蛋……咁啲貨咪去得快，去得快，咪可以清咗佢哋，攞一啲生產嘅貨囉。咁呢個其實我哋就遇到困難，因為正正就係，社會冇推廣，政府冇推動，我哋自己孤軍作戰，於是乎一啲市民又唔會買⋯⋯咁我哋賣一啲老品牌豉油、醬油，或者其他嘢就會有呢個（品質差）問題。 「綠領行動」總幹事何漢威

第二屆「裸買生活節」於9月2日及3日在觀塘「YM²」裕民坊舉行。市民自備容器到場購物並完成任務，可獲贈免費爆谷或夾糖，同場亦設有講座、環保教育展覽及環保工作坊。