踏進大埔翠屏商場，一間間跌打醫館、補習社、印刷店及書店映入眼簾。格局如此陳舊的商場裏，有一間零包裝小店在商場一隅新開幕，店內出售的大部分均是本地商品，由本業是老師的兩名外籍店主打理。疫情下人人保持社交距離，她們卻反其道而行逆流開業，只為宣揚裸買，亦想把人的距離拉近一點。店主Ella笑說：「在社交距離下，也令我們反思，我們需要與人連結、需要互相支持才能保持理智！」

店主Ella（右）及Margot同是大埔街坊，她們以前同住大埔林村，因為疫情下結緣，兩人一同開辦零包裝店。（黃文軒攝）

這間零包裝商店The Bulk Shop與一般無包裝商店無異，客人要前來購物，必先帶備自己的容器，而貨品價錢將按重量計算。小店不足100呎，店內卻擺滿了逾百樣貨品，當中不少是本地品牌，如來自天水圍的手工肥皂、西貢的香燭、亦有本地品牌的烘焙咖啡豆。

停課成開店動力

近年來，香港陸續出現不少零包裝商店，分別座落於西貢或港島區。店主Ella及Margot同是大埔街坊，每次兩人打算到零包裝店購物，都要駕車到別區。於是她們開始想，為何不在區內自己開設一間？而落實開店念頭的導火線，竟是拜疫情所賜，「我們兩個都是老師，疫情下學生不用上學，我們多了時間構思營運店舖。」Ella笑說。

校園見證環保變空談

在開店前，兩人在校園經常與學生談到環境污染，可是眼見校園只集上書本知識，師生在日常生活中甚少做垃圾分類，她們更有感本地對環保的教育只是流於空談。「全球及香港都正在面對垃圾問題。香港的外賣文化也是一個問題，我每天回到學校，十多名老師都會叫外賣，那些塑膠可能數百年都未被分解。」Margot說：「這不該只是一個書本上的課題」。

我們不想人們覺得無包裝生活是困難或昂貴的。裸買不只是一個潮流，而是一個行動，我們想把它變成常態（normalize）。 Margot

訪問這天，有不少客人自備容器前來購物。（黃文軒攝）

身體力行實踐減廢

塑膠污染問題日趨嚴重，她們決定身體力行，親自開店推廣零包裝購物，店舖於6月開業，作為區內第一間零包裝商店，她們選擇落戶翠屏商場——區內一個平民商場，一來是因為租金較相宜，二來是這裡夠「貼地」。Margot說：「我們不想人們覺得無包裝生活是困難或昂貴的。裸買不只是一個潮流，而是一個行動，我們想把它變成常態（normalize），因為還有很多人覺得這件事很特別，但它不是只為了有錢的人而設，如果有人願意走出一小步，便會有成千上萬的人動員去做。」

Margot來自紐西蘭，她說，即使紐西蘭是一個看似環保的國家，但仍然存在不少垃圾污染問題。（黃文軒攝）

每個人都因為病毒而買外賣，但可不可以帶自己的容器叫外賣？我們能不能為環境做多一步？ Ella

可是現實中的情況似乎變得更糟。政府從本月29日起禁止全港食肆堂食7日，不少食肆紛紛推出外賣折扣自救。一次性即棄用品隨着外賣增加，本月國際組織國際固體廢物協會（ISWA） 指，在新冠肺炎疫情期間，塑膠使用量增加，如情況持續，2040年海洋中垃圾總量將累計達6億噸，相等於300萬隻藍鯨重量。疫情下人人買外賣，Ella對對外賣數量感到震驚，「每個人都因為病毒而買外賣，但可不可以帶自己的容器叫外賣？我們能不能為環境做多一步？」

這間零包裝商店The Bulk Shop與一般無包裝商店無異，客人要前來購物，必先帶備自己的容器，如沒有容器，商店亦有玻璃樽可借用。（黃文軒攝）

如此珍惜地球環境，並不是她們與生俱來的習慣。Ella為了下一代，在4年前改變自己的消費模式。「我現在有三個小孩，我想為他們立下一個榜樣，在購物前，我會問他們是否真的必要？」而Margot來自紐西蘭，她曾一度為即棄的密實袋瘋狂，「我很愛Ikea的密實袋，它們很好看，有不同款式，每次看到我都一定會買。」直至一天，有朋友給她一個蜂蠟保鮮袋，然後她在想，既然密實袋有取代品，其他即棄的包裝產品有沒有另外的替代？

Margot坦言，自己從來未想過在寸金尺土的香港開店，一旁的Ella笑着點頭同意。（黃文軒攝）

Margot坦言，自己從來未想過在寸金尺土的香港開店，一旁的Ella笑着點頭同意，「我們也沒有想過會在疫情期間做這件事，但現在不做，那什麼時候做呢？在香港裸買，可能是一個很新的概念，有人亦會不太明白為什麼要自己帶備容器。但我們用時間講解，之後看到他們會帶容器回來購物，我們感到很驕傲。這是一個學習過程，我相信有一天大家都做得到。」