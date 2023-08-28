駱駝漆大廈｜光榮米線風波　食環署查無牌經營食肆　提出9宗檢控

近日位於觀塘駱駝漆大廈「光榮米線」涉違契經營食肆而宣布結業後，，再次令工廈無牌食肆問題浮面。食物環境衞生署今日（28日）表示，現時大廈內共有60個處所持有本署簽發的有效牌照，包括5間工廠食堂，其他均非持食肆牌照，署方人員今日再派員巡查上址大廈，其間發現有人無牌經營食肆，並提出9宗檢控；至於查詢所指處所「光榮米線」則未有營業。



食環署表示，自去年至今共接獲14宗涉及駱駝漆大廈無牌經營食肆投訴，已提出6宗檢控。由2022年至昨日（27日），已就該大廈租口無牌經營食肆共提出38宗檢控。



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駱駝漆大廈60個處所持食環署牌照 僅5間工廠食堂屬食肆

食環署表示，現時在觀塘駱駝漆大廈全部期數內共有60個處所持有署方簽發的有效牌照，包括5間工廠食堂、53間食物製造廠、1間冰凍甜點製造廠及1間新鮮糧食店。「光榮米線」並未領有署方簽發的有效食物業牌照，今日亦未有營業。

署方表示，今日再派員巡查觀塘駱駝漆大廈，其間發現有人無牌經營食肆，並提出9宗檢控，並指會繼續密切「光榮米線」及駱駝漆大廈的情況，採取適當行動。

去年至今共接獲14宗無牌經營食肆投訴 共提出38宗檢控

食環署表示，自去年至今共接獲14宗無牌經營食肆投訴，並向涉嫌無牌經營食肆的有關負責人提出6宗檢控。

署方稱一直定期派員巡查上述持牌食物業處所和透過突擊巡查行動，打擊上址大廈內無牌經營食肆的情況。由2022年至今（截至8月27日），曾派員巡查上址大廈內的食物業處所超過360次，並就無牌經營食肆共提出38宗檢控。

今日（28日）午膳時段，駱駝漆大廈有多名食環署人員突擊巡查，記錄店舖資料。（盧翊銘攝）

食環署重申，據《食物業規例》（第132X章）（《規例》），任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品供人在其處所內進食或飲用的食物業，須領有本署簽發的食肆牌照；如在工廠大廈內涉及出售或供應膳食供受僱於該座工廠大廈內的任何工廠的人在其處所內進食或飲用，則須領有工廠食堂牌照。根據《規例》，任何人無牌經營食物業，即屬犯罪，違者可被檢控，一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月，另加每日罰款900元。

食環署亦強調，食物業牌照申請人須遞交聲明書，聲明在申請牌照的處所經營食物業符合相關政府租契條款，否則本署不會處理有關牌照申請。