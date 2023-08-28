駱駝漆大廈．直擊｜食環署午膳突擊巡查　入食肆抄資料巡視廚房

位於觀塘駱駝漆大廈的「光榮米線」涉違契經營食肆，近日宣布結業。《香港01》今午到駱駝漆大廈視察，發現有多名食環署人員突擊巡查，人員走入多間食肆，有店員出示文件供人員查看，食環署亦有紀錄店鋪資料，並走入廚房巡視。



今日（28日）午膳時段，駱駝漆大廈有多名食環署人員突擊巡查，記錄店舖資料。（盧翊銘攝）

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今日午膳時段，食環署人員在駱駝漆大廈三座不同商鋪巡查，下午約12時35分，大廈4樓有食環人員走入食肆查牌，有食肆店員將文件放在桌上，交食環查閱。食環署人員其後步出食肆，未有回應巡查內容，僅表示有突擊行動，着記者向署方查詢詳情。

同層有一間出售生蠔的店舖，有兩名食環人員在店外逗留，了解現場情況。其後同層另一間食肆也受到兩名食環人員巡查，他們抄寫店鋪資料，並走入廚房巡視。

食客憂工廈食肆消失後午膳「無得食」

由於正值午膳時間，駱駝漆大廈三座有數間食肆外排滿吃客，李女士稱工廈內的食肆較街舖平10多元，擔心沒有工廈食肆選擇會減少。她又指，今年很多食肆倒閉，也擔心如有工廈食肆環結業，會有很多人失業。她說，如果工廈餐廳乎合法例要求，如火警要求等，希望政府保留經營的空間。

在另一間烏冬店外等位的何先生表示，工廈鄰近其工作的辦公室，來食午飯非常方便。他表示，曾光顧光榮米線，覺得價錢及味道都不錯，最擔心一旦工廈食肆消失，將來午膳會「無得食」。