福島核污水｜非禁止都縣水產進口須通過輻射水平檢測　需時一小時

港府因應日本上周四（24日）傾倒福島核電廠核污水入太平洋，禁止來自日本十個都縣的水產等進口，同時亦全面檢測其他都縣入口本港的水產的輻射水平。食物環境衞生署署長楊碧筠今（28日）到機場檢視清關及檢測程序，相關程序可在一小時左右完成，而連同檢測在内的整體清關時間，一般亦可於三至四小時內完成。



食環署食物安全中心今日（28日）第三個工作天公布日本進口食品每日檢測結果，過去三天共檢測314個樣本的輻射水平，包括184個水產及其製品、海藻及海鹽樣本，全部合格。漁濃自然護理署則由合共檢測了150個本地魚類養殖區/魚類統營處漁產品樣本，亦全部合格。



食物環境衞生署署長楊碧筠（左）今（28日）到機場檢視清關及檢測程序 。(政府新聞處圖片)

輻射水平檢測及清關一般需三至四小時

受日本排放核污水影響，來自十個非指令名單日本都縣的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，進口香港後須進行輻射檢測，確認相關產品沒有超出輻射水平，才獲准放行供應市場。

食環署表示，食安中心人員會先檢查來自日本食品進口時的相關文件，如空運和海運提單、載貨清單等以及貨品標示，以及相關受管制食品的輻射證明書和出口商證明書（適用於8月24日前已實施的管制措施及非水產品）等。如有需要，食安中心人員會向相關進口商了解情況。

食安中心人員其後會進行輻射檢測。如有關食品未能通過檢測，樣本會交由政府化驗所作進一步輻射檢測；如結果合格，食安中心會簽發「貨物放行信」予有關進口商，批准放行有關食物批次。大部分日本進口水產食品的檢測時間跟以往大致相若，大都可在一小時左右完成，而連同檢測在内的整體清關時間，一般亦可於三至四小時內完成。

食環署署長楊碧筠（右一）今日在食物安全專員黃宏醫生（右二）的陪同下，分別到機場貨運站及食安中心機場食物檢驗辦事處視察日本進口水產食品的清關及檢測程序。。(政府新聞處圖片)

食環署長：會繼續於進口層面做好把關工作

食安中心亦會繼續與本地日本食品進口業界和餐飲業界保持緊密聯繫，就相關管制措施和最新情況與業界溝通，並將於明日為相關業界舉行第三場網上簡報會，解釋新措施的具體細節。

食環署署長楊碧筠強調，食物安全關乎市民身體健康，食安中心會繼續於進口層面做好把關工作，並加強與業界解說新措施，確保運作順暢和保障香港食物安全。

▼8月25日 DON DON DONKI如常售賣日本食品▼



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314個日本進口食品樣本輻射水平測試全部及格

食安中心由上周五（25日）中午12日至今日（28日）中午12時，為314個日本進口食品樣本進行輻射水平測試，其中184個屬水產及其製品、海藻及海鹽；20個為水果：13個屬野味、肉類、禽肉及禽蛋樣本；6個是飲品樣本；1個是蔬菜樣本，全部及格。

漁護署亦分別於過去三天，每天檢測本地魚類養殖區或魚類統營處批發市場採集的50個漁產樣本，合共150個樣本均全部及格。