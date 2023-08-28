淘寶｜ 網民瘋購輻射檢測儀¥69起測海鮮　專家1句破盲點值得買？

福島核廢水自宣布排海以來，內地購物電商淘寶，其中上架的核輻射檢測儀即在短短一星期內銷量大漲232%！不少內地網友更分享自己的使用體驗，指現時生活不論食飯或出街都會用檢測儀「掃一掃」，求個安心！測海鮮、測食品、測化妝品…其實輻射檢測儀真係咁神奇？《好食玩飛》記者找來專家為大家拆解，輻射檢測儀有用嗎？



早前小紅書網紅分享自己食壽司都會用「輻射檢測儀」測食物輻射水平，求個安心！（截圖自小紅書、淘寶）

福島核廢水排放 掀淘寶輻射檢測儀搶購潮

較早前小紅書有網紅拍片分享自己用「輻射檢測儀」探測周遭環境的輻射值，甚至連吃壽司前都要掃一掃，求個安心才敢把食物送入口，並大讚檢測儀靈敏又好用，是應對福島核廢水排放的「逃生門」。

淘寶大量湧現「輻射檢測儀」，最平¥69！（截圖自淘寶）

專家：測儀器原設計測電流產生幅射量，不是核廢水污染物！

其實自購便攜式輻射檢測儀器，測量食物的輻射水平真的可行嗎？食品科學及安全專家方麗影博士直言是「兩件事」，並表示現時在市場所售的輻射檢測儀，實際是用作量度電流所產生的幅射量，無法檢測出核廢水中最令人擔憂的污染物，放射性物質「氚」、「銫」及「碘」....等！

食品科學及安全專家方麗影博士表示，淘寶湧現的輻射檢測儀器，無助測出致命放射性物質。（資料圖片）

在核電站損壞事故中，核裂變所產生的放射性物質「銫」及「碘」才是危害身體健康的最主要危機！這些放射性物質會像煙羽或煙霧般擴散到空氣中，或沉積在海及地上，進而污染食物。

（圖片來源：香港特別行政區政府-食物安全中心官網）

方麗影博士指出，一般的儀器是不能用來量度殘餘幅射污染物！正確測試方法須經過複習的化學性處理，如以儀器先抽取出純污染物，再用alpha光譜儀量度出其污染物濃度，才可得出精準結果，絕非一般一百多元的電流幅射儀器才量出！此外，方博士還批評指，淘寶可見的輻射檢測儀器，將「電流幅射檢測」追捧到連「食物幅射量」都可測到，實際是偷換概念，呼籲大家切勿混淆！