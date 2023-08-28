淘寶｜ 網民瘋購輻射檢測儀¥69起測海鮮 專家1句破盲點值得買？
撰文：豬肉丸
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福島核廢水自宣布排海以來，內地購物電商淘寶，其中上架的核輻射檢測儀即在短短一星期內銷量大漲232%！不少內地網友更分享自己的使用體驗，指現時生活不論食飯或出街都會用檢測儀「掃一掃」，求個安心！測海鮮、測食品、測化妝品…其實輻射檢測儀真係咁神奇？《好食玩飛》記者找來專家為大家拆解，輻射檢測儀有用嗎？
福島核廢水排放 掀淘寶輻射檢測儀搶購潮
較早前小紅書有網紅拍片分享自己用「輻射檢測儀」探測周遭環境的輻射值，甚至連吃壽司前都要掃一掃，求個安心才敢把食物送入口，並大讚檢測儀靈敏又好用，是應對福島核廢水排放的「逃生門」。
專家：測儀器原設計測電流產生幅射量，不是核廢水污染物！
其實自購便攜式輻射檢測儀器，測量食物的輻射水平真的可行嗎？食品科學及安全專家方麗影博士直言是「兩件事」，並表示現時在市場所售的輻射檢測儀，實際是用作量度電流所產生的幅射量，無法檢測出核廢水中最令人擔憂的污染物，放射性物質「氚」、「銫」及「碘」....等！
在核電站損壞事故中，核裂變所產生的放射性物質「銫」及「碘」才是危害身體健康的最主要危機！這些放射性物質會像煙羽或煙霧般擴散到空氣中，或沉積在海及地上，進而污染食物。