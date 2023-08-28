福島核廢水｜媒體團探訪核電站　東電：除了排海沒考慮過其他辦法

8月24日，日本開始排放福島核廢水入海。周日（27日），東京電力公司（東電公司）獲准七間國外媒體到福島第一核電站內，實地探訪核廢水排海設備及進行採訪。



央視總台記者獲准進入福島第一核電站內部探訪。據報道，此次外國媒體團共有來自7間媒體的9名記者參加，本次探訪不得自由錄音錄像，手機、電腦、攝像器材一律不准使用及帶入核電站內，隨身只能帶筆、記事本以及核輻射檢測儀。採訪團成員被要求穿長袖衫褲，穿戴的防護裝備由東電提供。

採訪團記者全程要在工作人員陪同下參觀，不能自由活動，所有拍攝由東電公司指定的媒體負責。央視記者介紹，所有記者穿上必要的防護，並聽取東電公司工作人員對多核素去除裝置的說明後，大家到達福島第一核電站五號機組前，也是此次採訪唯一可以出鏡的地方。

央視記者介紹，排水設備基本聚集在福島第一核電站五號機組，海水和核廢水混合後，將會經由藍色水管，最後再通過一公里的海底隧道排到大海。

日本政府和東電公司的核廢水排海方案中，「多核素去除裝置（ALPS）」是關鍵。東電公司安排採訪團記者進入多核素去除裝置的遠程控制室參觀和說明。

在採訪中，東電工作人員多次強調，一旦出現技術問題，他們有多重應急方案可以停止。但當央視記者問到如果核廢水排放系統出現問題，有沒有排海以外的其他核廢水處置辦法時，東電工作人員表示，沒有考慮過核廢水排海以外的辦法。

據介紹，日方把經過多核素去除裝置處理的核廢水稱為「處理水」，認為「處理水」已達標可排。但國際社會對福島核廢水處理裝置的安全性、有效性與可持續性始終存有疑慮。

多核素去除裝置在運行期間曾發生漏水、放射性物質超標、濾網損壞等多種問題。東電公司迄今未曾公布過多核素去除裝置的設計或使用壽命，並且缺乏獨立的第三方監督機制對「處理水」進行監測。