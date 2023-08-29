港大護理學院Ocamp爆8宗罪：廁所遺用過避孕套　有人吸綠色山草藥

香港大學護理學院新生迎新營Ocamp被指有「組爸組媽」學長疑吸大麻及有人非禮後，校方展開調查，而警方收到報案並正了解中。今日有該迎新營「組媽朋友」在爆料Instagram再揭內幕，連同之前的情況，總共至少有8宗罪，但沒有圖片佐證。



爆料內容指迎新營有非港大人士參加，「夜晚房game」時有人拿出「類似綠色的山草藥出嚟卷（捲），浸（陣）味係唔似一般嘅煙尾（味）」；同時有組爸組媽涉違反渡假村規定公然食煙或吸電子煙，導致一名女新生氣管敏感發作，在場亦有人曾經出現抽搐，險些搞出人命；又逼新生看不文遊戲「玩吹奶」，更發現廁所地上有很多用過的避孕套。



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有自稱「今屆港大nursing ocamp 組媽的朋友」今日（29日）在Instagram 帳戶「軒軒萬事屋」發文揭新生迎新營問題，內容可總結為「8宗罪」：

1.營長與搞手團隊默許很多非港大的外人參與是次Ocamp；

2.「Disco night」入面組爸組媽有些吸煙，有些拿住支電子煙出來吸；

3.在場有一位組女本身有少少氣管敏感，搞手就揸住支酒推佢地上飲；在場亦有人曾經出現抽搐，幸好搞出人命；

4.夜晚房內遊戲有人拿着類似綠色的山草藥出來捲，味道不似一般煙味，後來吸食的人不停地傻笑；

5.廁所地上發現很多用過避孕套；

6.玩水遊戲有一個環節玩吹奶，即是有條管裝了鮮奶，兩邊鬥大力吹給對方飲；

7.成支莊的搞手講粗口，指班新生不畀面他們；

8.突然有個遊戲將成個人掉轉放入膠桶，再有人不斷在外面拍打。

有女新生吸入煙味致氣管敏感

「組媽的朋友」表示，營長以及搞手團隊默許很多非港大人參與是次Ocamp，即使其朋友作出多番勸告，但是團隊們的態度是「意見接受作風依舊」。「Disco night」中有組爸組媽食煙及吸電子煙，令現場煙霧瀰漫，令其中一位有氣管敏感的女新生感到不適，卻有人不停叫她喝酒。「後尾有組爸直頭醉左（咗）瞓喺另一位組女度。在場亦有人曾經出現抽搐，好彩最尾冇事、冇搞出人命。」

撰文者表示，在玩水遊戲中有一個環節「玩吹奶」，「即係有條管裝咗奶，兩邊鬥大力吹比（畀）對方飲，好多freshman（新生）覺得好嘔心走去休息，但營長同組媽就迫freshman睇，成支莊嘅人又講晒粗口話班freshman 唔俾（畀）面佢哋。」

組媽的朋友不滿說：「我同朋友想send俾（畀）你嘅重點係：好多唔係Hong Kong U嘅人入咗嚟，同玩啲game真係好暴力，好多人好反感」。

其實我同朋友都係辛辛苦苦考入大學都係想有入ocamp識吓friend一齊上堂、過下啲校園生活。點解搞到好似自己好似冇文化嘅人甘（咁）呢？ 「組媽的朋友」

主辦迎新營的港大護理學會日前於網上回應之前傳有人吸大麻及有人非禮，稱正積極檢視有關安排並會嚴正處理，並歡迎提供有關迎新營的投訴及證據。港大亦回覆稱，正了解事件，也知悉護理學院已與主辦迎新活動的護士學生組織接觸及會面，作進一步了解。