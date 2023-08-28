港大校方調查護理系Ocamp疑有組爸媽食大麻　警收報案重案組介入

香港大學護理系新生早前聲稱參與學系迎新營（Ocamp）期間被學長非禮，並且發現俗稱「組爸媽」的學生輔導員公然吸食大麻。香港大學今日（28日）下午發表聲明，就近日網絡上有關港大學生護理學會舉辦的迎新營事件，港大已啟動調查程序。港大重申，非常重視品德和素養，絕不容忍任何違反校園文明的行為。



警方表示，收到市民報案，亦留意到互聯網上有關帖文，新界北總區重案組人員正了解事件，會作出適當跟進行動。



一名自稱為香港大學護理學系新生的女生，透過社交媒體「軒軒萬事屋」Instagram發文，指控俗稱「組爸媽」的學生輔導員於港大護理學會迎新營期間吸食大麻，其中「組爸」對她上下其手；又稱玩水活動當天，「組爸媽」禁止新生換上深色上衣，令參加者濕水後走光。

香港大學護理學會今日上午於社交網站指，該會現正積極檢視有關安排並會嚴正處理，如有任何有關迎新營投訴及證據可與該會聯絡，該會必定秉公處理。

警方晚上表示，收到市民報案，亦留意到互聯網上有關帖文，新界北總區重案組人員正了解事件，會作出適當跟進行動。警方提鶝任何人如目睹事件發生或有資料提供，請致電3661 3359或5563 5238與調查人員聯絡。