自稱港大護理系新生控訴Ocamp組爸媽吸大麻非禮　系會稱秉公處理

香港大學護理系迎新營（Ocamp）驚傳學生公然吸食大麻，且有新生聲稱被學長非禮。有自稱該系新生在網上發帖表示，在參加學系迎新營期間，俗稱「組爸媽」的學生輔導員公然吸食大麻，且發帖人稱被「組爸」上下其手，並於玩水活動被禁止換上深色衣服，令其留下心理陰影。主辦迎新營的港大護理學會於社交媒體表示，正就有關網上言論檢視安排及處理，承諾必定秉公處理。



於Instagram有2.3萬人追蹤的「軒軒萬事屋」在26日分享帖子，發帖人自稱為「hku nursing嘅freshman」，稱參加迎新營後懷疑應否留在該學系。帖文指出，迎新營首晚有個「disco活動」，「一入到場地就聞到一陣好攻鼻嘅味，之後問過組爸媽先知道係大麻。去到後期越嚟越大陣味，好似好多組爸媽都喺度食緊，我同我朋友嗰組嘅爸媽都有食同飲醉。」

「有組爸仲要特登對我摸手摸腳」

該名新生稱，當晚「成個活動入邊我哋都好驚好迷茫，有組爸仲要特登對我摸手摸腳，上下其手，我感覺到佢係特登摸我嘅，令到我好唔舒服。」、「但係我哋唔敢揭露呢啲性騷擾嘅行為，亦都唔知可以同邊個投訴，因為以我哋觀察，嗰度啲爸媽全部都係一夥嘅。」

帖文指出，迎新營第二日有玩水活動，但「組爸媽」禁止新生換上深色上衣，「規定我哋要著啲camp tee，但係件tee好透， 即使我嗰組算深色啲都見到內衣，加上濕咗水，可以話係走曬光。」

「成個camp都不斷聞到浸大麻味」

發帖者表示，「玩完水冇得換衫，一直捱到夜晚」，但之後還被迫飲酒，令不少參加者之後病倒。該新生又稱，「成個camp都不斷聞到浸大麻味，同喺我哋面前食大麻同飲醉酒唔理我哋嘅組爸媽，我會覺得呢三日兩夜係我人生最痛苦嘅日子，帶咗好多陰影畀我。」

主辦迎新營的港大護理學會於網上回應稱，就較早前網上出現有關迎新營安排言論，該學會現正積極檢視有關安排並會嚴正處理，並歡迎提供有關迎新營的投訴及證據。