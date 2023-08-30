港大護理系Ocamp風波｜校長張翔首回應：倘查明屬實會採紀律行動

香港大學護理系迎新營（Ocamp）爆風波，有自稱護理系新生在網上貼文指控有「組爸媽」吸食大麻，並指控有「組爸」更疑非禮新生。港大今日（30日）舉行新生開學禮，校長張翔於典禮後回應《香港01》時強調，校方十分重視事件且會嚴肅處理，一旦調查發現屬實，會採取紀律行動。



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港大今日舉行新生開學禮，演講廳內爆滿，部份學生未能進入講廳，轉而在門外看直播。校長張翔於典禮後回應《香港01》提問，強調校方十分重視護理系迎新營事件，且會嚴肅處理，現時正在調查階段，不方便透露細節。問及校方會否主動報警，他指目前仍未知道事件真相，調查完結後會公布，一旦調查發現屬實，會採取紀律行動。

多名新生今參加開學禮，其中文學院黃同學參加文學院的Ocamp，她稱過程十分正常，「都係玩city hunt……我哋冇玩水game，但組爸媽有提要著深色衫」，又稱學校會有規條監管。她稱不擔心Ocamp有問題，「我會識得拒絕」，但坦言父母有擔心，有提醒她小心。她指現時事件只是在網上流傳，未知事實真相，認為校方應全面調查。

來自湖南的文學院新生謝同學則稱自己剛到港，未參加過Ocamp活動，故不了解事情，但認為若是真的校方要加強管理，「可能自己親身經歷過會（影響對港大的看法），但現在只是看到新聞，會有警惕但不會有太大負面看法。」

家長陳太從上海到港陪女兒參加開學禮。她指未聽聞護理系迎新營事件，但傳出相關事情「家長會有擔心」，冀校方可以深入調查，也會提醒女兒要小心，「我還沒去證實事件，如果是真的，肯定會有些擔憂。