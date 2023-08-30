天瑜爸爸今電療踏上抗癌之路　憶過往陪女兒做電療：𠵱家到自己

天瑜爸爸早前確診惡性肌肉腫瘤，及後發現亦患上原發性肺腺癌，幸得仁安醫院的腫瘤科女醫生出手相助，為其分析病情及贊助其手臂惡性腫瘤的電療費用。天瑜爸爸在今早接受第一次的電療，他笑言，過程很快並「無咩特別感覺」，至護士提醒已完成電療，才得悉已完結首次療程。



他表示，由於事前已得悉電療的流程及副作用等，故不是太擔心，但承認也有一些感觸，「諗返起嗰時已陪呀女去做，𠵱加到自己喇。」他透露，電療每個星期要做5次，在完成25次療程後即可以開刀切除腫瘤。



罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，因不幸遇上醫療事故而變成植物人，一直為天瑜勞碌奔波的天瑜爸爸，早前稱確診患惡性腫瘤，並懷疑擴散至肺部。天瑜爸爸早前透露，自己幸得仁安醫院的腫瘤科女醫生出手相助，為其分析病情及贊助其手臂惡性腫瘤的電療費用。

他在今早接受第一次的電療，踏上抗癌之路，他表示，過程很快並「無咩特別感覺」，整個療程大概只為約5分鐘，笑言至護士提醒已完成電療，才得悉已完結首次療程。他又引述，仁安醫院指「電四肢唔係太傷」，預料第一個星期的電療都不會出現什麼特別的不適情況，但去到第二至第三星期則會出現紅腫、放射位置皮膚出現纖維硬化及色素變深等。

天瑜爸爸表示，由於事前已得悉電療的流程及副作用等，故不是太擔心，但承認也有一些感觸，「諗返起嗰時已陪呀女去做，𠵱加到自己喇。」

他透露，電療每個星期要做5次，在完成25次療程後如腫瘤縮小至一定水平，即可以開刀切除腫瘤。至於肺癌方面，現時已抽血檢查並已將血液送去新加坡檢測，預料要八個工作天才得悉結果，要待有結果後才可得悉用標靶藥或免疫治療。