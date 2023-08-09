天瑜爸爸因愛女而堅強　緊記笑對癌魔：我未爭取到公義係唔死得！

女童周天瑜因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故而慘成植物人，從發病至今已有5年，一直由爸爸不離不棄地守護，還為她四出奔波討公義。可是，這位巨人爸爸終於把身體搞垮，確診惡性肌肉腫瘤。他今日（9日）向《香港01》透露，妻子已從報道中知悉其患癌消息，難免被妻子「哦咗一陣」，但亦慶幸因為照顧天瑜時經歷無數風浪，令兩夫婦變得堅強，可以勇敢及從容地迎戰癌魔。



天瑜爸爸笑說目前仍然「行得走得」，在倒下前時刻緊記「留得青山在，哪怕冇柴燒」，最重要放鬆心情去抗病，只要一息尚存，仍會繼續為愛女討回公道，他坦言：「我未爭取到公義，我係唔死得呀！」



天瑜爸爸稱目前最重要放鬆心情去抗病，只要一息尚存，仍會繼續為愛女討回公道，他坦言：「我未爭取到公義，我係唔死得呀！」(資料圖片/歐嘉樂攝)

夫婦因愛女而變堅強 枕邊人知患癌：哦咗我一陣！

天瑜爸爸今日（9日）向《香港01》表示，本身一直未敢將患癌消息親口告知妻子，但昨日妻子看過報道及收到多位朋友慰問，終於知悉真相。他笑說：「我畀佢（妻子）哦咗一陣，話做咩唔同佢講，做乜自己收收埋埋，就哦咗我一陣啦！」

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對天瑜一家人而言，連肩負家庭精神支柱的天瑜爸爸也要倒下，可謂禍不單行。不過，天瑜爸爸指兩夫婦未有出現太大情緒，反而因為天瑜變得堅強了，他嘆一口氣說：「我哋做咗夫妻咁多年，同埋經歷咗咁多事，都明白有啲嘢，唔會話喺面前喊呀、好傷心咁樣，大家都明白㗎啦，因為呢幾年大家都慣咗互相扶持，都經歷過風浪，由天瑜患癌開始到佢變咗植物人，我哋都好tough（堅強）㗎喇！」

7月確診惡性肌肉腫瘤 天瑜爸爸：「仲行得走得」

他表示，上月到威爾斯醫院骨科腫瘤求診，證實確診惡性肌肉腫瘤，因為癌症擴散至左邊肺部，並非切除腫瘤便可醫治，還需要進行整體化驗檢查，最快要等候至本月21日接受第一次檢驗，到時候才能決定往後的治療方案，但他推斷多是採用電療或化療。

他又形容目前接受中醫及服用中藥治療，仍然「行得走得」、「去游水都得」，並非嚴重到要臥床休息，除了上星期開始感到腋下淋巴疼痛，及在腹股溝位置感到有點淋巴結，身體狀況大致上沒有大礙。他仍會如常守護着兩名子女，反正擔心都沒用，他希望「有再多啲時間陪對仔女」。

天瑜爸爸承認，日後可能要接受不同治療，長遠來說一定會面對經濟問題，暫時則還可以支持到，主要是中醫費用比較貴，每星期約數千元。他目前會嘗試向社福機構及癌症基金「敲門」，了解是否能申請經濟援助，若未能成功才再作打算。

女童周天瑜於2018年確診患上「橫紋肌肉瘤」第四期，病情嚴重，瑪麗醫院於2020年5月21日為天瑜進行手術期間出現醫療事故，心跳停頓52分鐘而成為植物人。天瑜爸爸控訴醫院多項失誤，包括延誤為天瑜輸血達48分鐘，又批評醫院及醫管局一直以事件已進入法律程序拒作回應，事件至今仍然未解決。

5年來守護愛女不離不棄

天瑜由發病至慘成植物人已歷時5年，無論在身體上抑或對其事故的責任追討方面，大部份時間都陷入膠着狀態，專心照顧她的天瑜爸爸從來沒有一刻想過放棄。過去5年超過1,800天，他除了照顧有特殊學習需要（SEN）的長子軒軒，每日還要不辭勞苦地為愛女天瑜四出奔波，就女兒的狀況自行蒐集資料，尋遍各方醫療，祈求出現奇蹟一刻；每日到醫院守在女兒床邊與她伴讀、為她禱告，風雨不改。

(資料圖片/受訪者提供)

他為替女兒的不幸尋求公義，一直跟醫院及醫管局方面周旋，更為女兒開設facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」將事件公開至網上，引起社會各界關注。每隔一段時間，他便會更新愛女天瑜的狀況，上載至專頁的每一段影片或相片，無論是小天瑜昔日的歡笑動人畫面，抑或是她的小小身軀插滿喉管、令人惻隱動容的畫面，天瑜爸爸都會配上一段寫給愛女的摯誠留言。

「天瑜在收到禮物後的那個驚喜反應，我印象十分深刻。她叫的那句『爸爸』，我想，我這輩子都不會忘記。」這是天瑜爸爸7月下旬發布的帖文，配以天瑜發病前的可愛模樣短片，發帖文一刻應是他知悉自己患癌噩耗的時候，難免感觸甚深。天瑜爸爸稱確診患癌後，他第一時間告知胞姊，亦很快在天瑜耳邊告訴她這個「秘密」。

以「螞蟻入手」比喻患癌 緊記笑對癌魔

「（天瑜）有cancer（癌症）嗰陣，咁佢就成日問我，爸爸點解我成日都去醫院點解我成日都唔舒服嘅點解成日都睇醫生，咁我成日就講呀，有隻螞蟻入咗佢嘅耳仔裏面，我哋就去醫院搵咗醫生幫我捉返隻螞蟻出嚟呀。」他稱當時不知道怎樣向女兒解釋患癌，只好用「螞蟻」來比喻有癌症，現在他亦照辦煮碗向天瑜說：「咁而家我都係咁，我就同佢講呀爸爸手臂入面有隻螞蟻走咗入去，爸爸而家就要睇醫生啦，要刺激治療呀！」

他淡然地笑說從來都不怕死，反正現在根本未查清楚病況，所以擔心不來，而且要對抗癌症，必須保持心境開朗；而他本身是天主教徒，依靠信仰去支撐。

呢個病真係需要你心情愉快、開心啲，輕鬆啲去面對，如果你愈係焦慮、愈係擔心呀，反而會助長咗個腫瘤，咁呢個時候我自己都提醒自己要開心啲，即係盡量唔好咁嬲。 天瑜爸爸

然而，讓他不能倒下的最大動力還是要靠醫管局，可謂相當諷刺。他稱，上星期再收到醫管局書面回覆，仍然是一些官腔說話，以往他很容易為此動怒，但他如今會調整一下自己的心態，時刻以一句話提醒自己要放鬆心情，就是「留得青山在，哪怕冇柴燒」。

我未爭取到公義，我係唔死得呀！ 天瑜爸爸

他尚未能為愛女討回公道，直至倒下前都堅持不會放棄，他稱：「我真係要多謝醫管局呀，一直以嚟都未同我交代事件過，搞到我唔肯去死呀，或者我起碼仲有個鬥志同佢哋玩落去呀！」

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