屯門前哥頓軍營「復活」　活化歷史建築計劃年底重推　再納入項目

屯門前哥頓軍營前年在「活化歷史建築伙伴計劃」中退出，未活化便已胎死腹中。不過，發展局最新文件顯示，新一期「活化歷史建築伙伴計劃」將於今年年底推出，擬將位於屯門青山公路、有90年歷史的二級歷史建築「前哥頓軍營Watervale House」納入計劃，當局並不會規定其活化用途，以鼓勵非牟利團體發揮創意。



▼前哥頓軍營▼



+ 6

發展局提交屯門區議會的文件指，擬將位於屯門青山公路青山灣段第48區的前哥頓軍營，納入新一期「活化歷史建築伙伴計劃」，而為鼓勵有意提交建議書的非牟利團體發揮創意，當局並不會在邀請建議書規定其活化用途。

文件提到，建於1933年的前哥頓軍營，現時的規劃用途為「住宅」地帶，有6個主要用途被列為經常准許用途，包括分層住宅、政府用途、屋宇、圖書館、住宿機構，以及私人發展計劃的公用設施裝置，故將來的使用者無需再就相關用途，向城規會提出改劃申請。

根據資料，「前哥頓軍營Watervale House」位於屯門青山公路青山灣段第48區，建於1933年，是本港歷史悠久的軍事建築物之一，軍營大致保留原貌，在2016年獲評為二級歷史建築。

前哥頓軍營曾是Mr. Octavius Arthur Smith及有中國現代糖業之父之稱的前廣東省農林局長馮銳先生的住宅。英國軍部在 1950 年起租用及 1959 年購入業權，作為軍官會所。而在1997年後，軍營曾作為海關訓練學校、入境處訓練學校，以及沙洲及龍鼓洲海岸公園管理站，但現時已空置。