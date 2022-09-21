景賢里活化變茶藝中醫藥養生殿　料2027年完工　第三年可收支平衡

有逾85年歷史、原名「禧廬」的歷史豪宅景賢里，早年獲政府列為法定古蹟，最新區議會文件顯示，在「活化歷史建築伙伴計劃」下，天大研究院計劃將景賢里活化為「養生殿」，希望加深社會大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識，現正進行工程前期的設計顧問以及勘測工作，工程預計最快可於2025年展開並於2027年完成，並可於第三年達到營運收支平衡。



有逾85年歷史、原名「禧廬」的歷史豪宅景賢里，計劃將活化為「養生殿」。（資料圖片／黃永俊攝）

利用建築反映上層華人1930年代至1980年代生活方式轉變

景賢里是第六期「活化歷史建築伙伴計劃」下獲選項目之一，在該計劃下發展局邀請非牟利機構遞交申請建議書，經過保育歷史建築諮詢委員會甄選和建議，選定天大研究院聯同國際普洱茶協會有限公司及中醫藥（全球）促進會有限公司，將景賢里活化為「景賢里‧養生殿－基於普洱茶、中醫藥」，利用景賢里的建築，反映香港上層華人社區在 1930 年代至 1980 年代生活方式的轉變，和體現工作與生活平衡的健康生活方式。

提供品茶等服務 加深大眾對普洱茶、中醫藥和藥材認識

根據發展局向灣仔區議會呈交的文件，項目亦會提供課程、身心靈活動、品茶和餐飲服務，提高參加者對維持可持續健康的意識，同時會保留景賢里各項重要建築特色，透過最少干預的改動工程保留法定古蹟的原有環境及室內佈局。

回復飯廳原本用餐功能 將設導賞團講景賢里故事

當中包括回復飯廳原本的用餐功能，及前院、後院和游泳池區域的休憩用途，並鼓勵參觀者欣賞用地的原有空間佈局設計。此外，日後將會設立詮釋區以及安排導賞團，為公眾介紹景賢里的歷史背景、建築特色、社會價值、活化過程及前業主的故事。

景賢里將活化為「養生殿」：



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翻查資料，位於司徒拔道45號景賢里約建於 1937 年，原為私人物業，景賢里建築群由主樓、副樓、車庫、廊屋、涼亭、游泳池等組成，主樓遵循嶺南傳統三合院式佈局。除傳統中式建築裝飾外，建築物以鋼筋混凝土代替傳統的木結構屋頂構件，亦採用了先進的建築技術，例如隱藏式的綜合地面排水系統設計，具有豐富而細緻的中式建築特色，又在結構、用料和設計上糅合了西方建築風格。

2007年9月初，上址被發現正進行工程，以移除屋頂瓦片、石製器具及窗框，為免該具有豐富建築特色的建築物再受破壞，政府採取緊急行動、宣布景賢里為暫定古蹟，再於2008年7月將之定為古蹟。景賢里的復修工程於2008年9月展開，並於2010年12月竣工。景賢里隨後被政府接管並一直空置至今。