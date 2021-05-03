前哥頓軍營活化未開始已胎死腹中　活化歷史建築累計3項目跳船

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-03 18:10

政府自2008年起推出「活化歷史建築伙伴計劃」，至今推出共6期，由非牟利團體申請活化及營運歷史建築，政府會資助有關工程。不過，計劃過往為人垢病，亦曾被棄租及流標。 發展局於提交立法會文件中，透露再有獲選中的非牟利團體放棄營運，為納入第5期活化歷史建築伙伴計劃、二級歷史建築前哥頓軍營。該建築物原批予屯門心靈綠洲基金營運，擬活化為「心靈綠洲」，提供心靈成長教育活動，擬設禪意花園、歷史展示室等。

▼前哥頓軍營▼

+ 5 + 5 + 5

發展局指，被納入第5期活化歷史建築伙伴計劃、評為二級歷史建築的前哥頓軍營，獲選中的非牟利機構於今年1月退出該項目，指由於機構的「管理重點有重大改變」，將不能夠如如預期提供輔導及社區服務。當局指，會考慮將該幢歷史建築納入下一期的活化計劃 。

原擬提供輔導工作坊 三年可收支平衡

根據資料，位於屯門咖啡灣前哥頓軍營於1933年前後落成，政府原批予註冊慈善機構屯門心靈綠洲基金有限公司活化及營運。根據發展局向區議會介紹項目的文件，活化項目擬舉辦「有助身心平衡發展」的工作坊、講座和課程等，亦會有不同主題的歷史文化工作坊，介紹軍營歷史、區內的文物及軍事遺址等。申辦機構於去年11月向城規會提交改劃申請，當中設有歷史展示室、餐廳及酒廊；於戶外則擬建禪意花園等。屯門心靈綠洲基金會預計可於營運第三年達到收支平衡。

▼前北九龍裁判法院▼

先後共3項目遭團體棄租

事實上，過往曾有獲選中參與活化歷史伙伴計劃的非牟利團體放棄營運，包括原為「薩凡 納藝術設計學院 (香港分校 )」、被納入第一期計劃的前北九龍裁判法院。學校於2010年開始營運，當時以1.5億元活化建築物，惟由於收生不足，虧損高達3.2億港元，至去年6月停辦。

此外，同為第一期計劃項目、被評為三級歷史建築的馬灣芳園書室，原於2008年批租予圓玄學院活化為旅客中心暨水陸居民文化博物館，於2013年開幕，惟營運約4年後至2017年因人流稀少、經營困難而停運。

而被納入第六期計劃、被列作法定古蹟的景賢里，曾於第3及第4期計劃流標。芳園書室亦曾被納入第五期計劃，同樣流標收場。

被評為三級歷史建築的馬灣芳園書室，原於2008年批租予圓玄學院活化為旅客中心暨水陸居民文化博物館。（發展局圖片）

前北九龍裁判法院有30宗申請

根據發展局文件，第6期計劃早前截止申請，6個項目中以前北九龍裁判法院收到最多申請，有30宗，而芳園書室收到的申請數最少，只有5宗；而景賢里亦有18宗申請。當局指，申請現正由保育歷史建築諮詢委員會進行評審，預計於2022年初公布結果。

曾多次流標的景賢里有18宗申請。（資料圖片）

至於啟德龍津石橋保育長廊早前獲立法會財委會撥款，當局指工程將於今年第二季開始，料於4年內完成。而早前險被拆走的深水埗前主教山配水庫，當局指的目標於今年稍後時間有限度開放予市民參觀。

至於就1444幢歷史建築及340個新項目的評級工作，當局指尚餘210項有待評級，而於已處理的逾1500個項目中，有26項被拆卸或已被大幅度改建，不再作進一步處理。