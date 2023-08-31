公民科｜內地考察減一日團　教育工會不認同倉促　學生可商討行程

公民與社會發展科的內地考察團，包括一天團行程，有高中生在施政報告諮詢時透露，「12個鐘嘅考察係有7個鐘喺旅遊巴度渡過」，令教育局局長蔡若蓮「O咀」。創知中學校長黃晶榕今日（31日）在電台節目表示，一天團行程匆忙，但經驗較少的學校較容易處理，加上幾天團需要動用的教師較多，將會影響到其他級別的課程，希望當局可將考察團安排在假期起行。



教育工作者工會主席黃建豪則不認同一天團倉促，強調學校在選擇行程時，亦要顧及地理位置，亦建議教師先與學生商討行程細節，視為學生的興趣微調景點和逗留時間，以符合學生需要。



創知中學校長黃晶榕。（資料圖片／黃寶瑩攝）

創知中學校長黃晶榕早上在港合節目《千禧年代》表示，過往不少內地考察團為一天團，行程匆忙，亦曾發生逾半行程在車上渡過的情況，認真考察時間少、師生的討論亦欠奉，當局現時削減一天團，另增加4至5天團，令選擇增加，是回應了業界訴求，相信學生的考察經歷亦可較豐富和深入。

至於當局仍保留一天團，他則指，部份學校舉辦內地考察團的經驗較少，在安排和管理學生上面對挑戰，故現階段仍有學校會保留一日團。

他又提到，學校在舉辦較長途考察團上面對人手困難，因為考察團的師生比例為1:10，故其他科目的教師均要帶隊，無疑會影響到其他級別的課堂，「每間學校我當24班計算，24班學校嘅公民科老師係兩個至三個，所以你睇得到1:10，係一定要所有相關中四、中五級班主任落曬水，仲要教人，所以影響一定係好大， 如果係平日。」他希望局方可盡量安排在周末、假期出行，以遷就學校運作，才能吸引學校選擇長途線。

教育工作者工會主席黃建豪則指，教師一般並不認為一日團行程緊湊，反而是校方在選擇考察團時，需要仔細考慮行程的時間和內容，「統籌人員去揀呢啲一日團嘅時候，你必須要考慮學校位置，如果你係喺九龍市區，或者你喺香港南區，你揀去廣州，都預咗三個半鐘去，三個半鐘返，呢啲一日團可唔可以畀到北區學校多啲選擇？」

他續指，教師可以參考學生的需要，向旅行社就行程安排提供意見，包括食宿和行程安排等，例如選擇較晚用膳，以避免提早結束行程，或微調每個固定行程的逗留時間，「每間學校嘅學生都好獨特，如果我哋可以因應行程，比學生自己……因為高中，同佢哋傾下個（景）點想留幾耐，因為有啲博物館，有啲（學生）提早就會坐咗出嚟，係15分鐘就草草行完，有啲就好仔細、自己研究下，其實如果有得同學生傾下，老師再將呢個意見交返畀旅行社，我相知咁樣出嚟，觀感會更加好。」