施政報告｜中六學生：一日內地考察團半日搭車　蔡若蓮即「O嘴」

特首李家超今早（27日）與團隊到沙田官立中學進行2023年《施政報告》第二場地區諮詢，會上多名市民繼續關注青年發展、人才培育等議題。

其中一名屯門區升讀中六女學生在第二輪小組議論時提到，「公民與社會發展科」的內地考察團不乏一日來回的行程，指其學校選擇了一日來回廣州考察：「換句話說，12個鐘嘅考察係有7個鐘喺旅遊巴到度過」，在場的教育局局長蔡若蓮聞言時不禁面露「O嘴」表情，該名女學生建議局方豐富考察行程，化被動為主動的學習。

另外，亦有北區小學校長建議政府放寬「姊妹學校計劃」，反過來讓內地學生來港交流，同時除大灣區以外，如增一帶一路、東盟等國家的考察地點，確保學生保持國際視野。



屯門升中六女學生 在特首、教育局長前吐真言

歷時兩小時的第二場地區諮詢會同樣在第二輪以小組討論形式進行，在「為民生」組內，一名屯門區升讀中六女學生關注「公民與社會發展科」的內地考察團安排，她指她的學校選擇了一日來回廣州的考察團，「換句話說，12個鐘嘅考察係有7個鐘喺旅遊巴到度過」，女學生話音未落，直播鏡頭轉向眾司、局長，剛好捕捉到相關政策局教育局局長蔡若蓮的微妙面部表情，蔡若蓮由一開始的溫柔微笑，一聽聞女學生在考察期間用了7小時乘車，隨即「O嘴」，看似難以置信。

女學生建議，教育局安排考察團時延長時間及豐富行程，除一般參觀景點外，可新增工作坊、文化體驗等活動，化被動為主動的學習。

另外，女學生又指現時考察後學生只需撰寫500字的感想報告，她建議局方恢復專題報告，讓學生結合考察經歷與香港生活撰寫專題報告，令深化學生的學習和考察得著。

除此之外，她又提到在疫情和公開試夾擊下，身邊不少同學深受精神壓力影響，建議政府增加資助計劃外，亦設立清晰的上報流程，讓學生發現同儕有情緒問題時亦可即時尋求協助，以防求助無門。

北區小學校長建議政府放寬「姊妹學校計劃」，反過來讓內地學生來港交流，同時新增一帶一路、東盟等國家的考察地點，確保學生保持國際視野。（直播截圖）

北區校長倡增設東盟考察團：保留學生國際視野

北區小學校女校長提到，港府近年提供更多機會遇學生北上，與內地不同省市的學校、學生交流，讓學生認識到國家的故事，詢問政府會否可以放寬「姊妹學校計劃」，由政府牽頭接待內地學校，資助內地學校來港交流的費用，讓內地學生也可以到訪香港學校，與本地學生進行交流。其次，她又提到香港的魅力在於「國際化」，認為港府已做了大量讓學生到內地交流的工作，期望政府可建議除多讓學生到內地外，亦可加強到東盟考察。