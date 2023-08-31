颱風蘇拉｜市民瘋搶蔬菜：趕住掃貨　唔方便接受訪問！

颱風蘇拉逼近，繼盲搶鹽之後，香港人再次搶購！今日（31日）下午，大批市民湧到街市和超級市場，搶購新鮮蔬菜，緊張程度甚至一刻也不能停留。《香港01》記者在超市外嘗時訪問，幾名市民異口同聲：「趕住掃貨，唔方便接受訪問！」



屯門蝴蝶邨街市 下午3時已幾乎清倉

下午3時，屯門蝴蝶邨街市人山人海，市民搶購新鮮蔬菜。有讀者拍攝現場相片，指菜檔大部份蔬菜都已被搶購一空。

天水圍多個街市、超市無新鮮蔬菜

亦有居於天水圍的讀者表示，下午4時許，天澤街市和俊宏軒菜檔已被搶光，沒有蔬菜可買，附近兩間連鎖超級市場惠康和百佳都已經沒有包裝蔬菜，只能購買沙律菜。

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荃灣綠楊百佳 市民大排長龍付款

《香港01》記者下午約5時到荃灣綠楊新邨的百佳超級市場，看到大批市民排隊付款，蔬菜檔位只餘下極小量貨品。記者嘗試在外訪問，幾個市民都拒絕接受採訪，表示：「趕住掃貨，唔方便接受訪問！」

記者再去愉景新城fusion，人流較綠楊新邨百佳少好多，不過新鮮肉枱、冰鮮肉櫃和蔬菜檔位都明顯較平日少貨。愉景新城fusion購物的市民明顯較為輕鬆，沒有趕住搶購的緊張感。