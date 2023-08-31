風球蘇拉．風暴潮｜民政署大澳鯉魚門等水浸黑點設擋水板、派沙包

【打風/風球/熱帶氣旋】超強颱風「蘇拉」逐漸逼近本港，令社會上擔心其風力帶來的破壞會與過往「山竹」及「天鴿」相若。民政署表示，早前已在颱風前巡查水浸黑點，並協調不同部門去做防風措施，當中包括為大澳、鯉魚門及杏花村停車場設探測器及防風。



另外，民政署亦開通了緊急事故熱線，並在今晚8時開始提早開設庇護中心，呼籲一些住在低窪地區且有需要的市民盡早入住。另外，民政署亦會安排關愛隊隊員到庇護中心去幫忙。至於，民政署設立的少數族裔支援服務中心會提醒少數族裔做好防風措施。



超強颱風「蘇拉」逐步靠近廣東東部沿岸，據天文台最新預測，最快會在明日凌晨兩時及五時掛上8號風波。民政署表示，在本周初已為颱風做好準備工作，包括巡查水浸黑點，並協調不同部門與承建商清理淤塞渠道。

另外，民政署亦透過了地區的網絡去提醒全港市民留意天文台的最新風暴消息及做好防風措施，亦提醒民政署會開設臨時庇護中心。另外，已成立關愛隊的南區及荃灣區，關愛隊亦已提醒獨居長者做好防風措施。

至於一些容易水浸的地方，民政署已在大澳多個地點設置了擋水板，亦有社福機構探訪居民，並將傢俱及電器等升高鯉；至於觀塘鯉魚門方面亦同樣設置了擋水板及沙包，並會比沙包予居民自用；至於東區杏花村亦設置了擋水板，而停車場亦測試了探測器。另外，吐露港方面，民政署已協調不同部門在渡頭灣村派發沙包予居民自用。

緊急事故熱線25728427 24小時運作

另外，民政署亦開設緊急事故熱線25728427，24小時運作，並市民查詢服務。民政署亦預早在今晚8時開始提早開設庇護中心，呼籲一些住在低窪地區且有需要的市民盡早入住。另外，民政署亦會安排關愛隊隊員及義工到庇護中心去幫忙。

至於，民政署設立的8間少數族裔支援服務中心會提醒少數族裔群體留意天文台報告及做好防風措施。風暴過後，民政署除會協助清除工作外，亦會聯絡災區的居民以了解其有否家居需要或照顧上需要。