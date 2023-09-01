風球蘇拉｜天文台形容有完整眼壁　12級颶風將襲港究竟有多勁？

天文台今日（１日）凌晨2時40分發出8號風球，今日大部份時間維持，預測蘇拉會在今晚至明早（2日）在香港以南100公里內掠過，天文台會考慮是否發出更高熱帶氣旋警告信號。



天文台指從雷達圖像可見，蘇拉的完整眼壁及大風區正逐漸靠近本港。凌晨2時45分更新的九天天氣預報顯示，今日風力漸轉9至10級，稍後離岸及高地達12級，明日吹東北風10級，初時離岸及高地達12級，可見改發更新風球的可能性頗高。10級為暴風，代表風速每小時88至103公里，而12級則為颶風，風速超過每小時118公里。內地中央氣象台的資料顯示，蘇拉12級風圈半徑為70公里，因此當蘇拉距離香港少於70公里時，可怕颶風將吹襲本港。



目前蘇拉位於香港東南偏東約270公里，本港吹西北風，空氣來自內陸，並受西大帽山等天然屏障阻擋，市民難免感到8號風球「無料到」。不過當蘇拉移至香港南面，港內風力急速大增，「吹東北風10級」極具破壞力，12級颶風走以令大樹及木屋變碎片。



天文台形容蘇拉的風眼有完整眼壁，大風區正逐漸靠近本港。（天文台圖片）

料港以南100公里內掠過 蒲台島、長洲及大嶼山南面最受風

在今日凌晨4時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約270公里，中心附近最高持續風速每小時205公里，以時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

天文台預測蘇拉會在今晚至明早在香港以南100公里內掠過，會視乎本地風力變化，考慮是否需要發出更高風球。從移動路徑圖可見，天文台料蘇拉會在今晚深夜由東南面蒲台島「進入」，再向西移向珠江口。蒲台島相當接近風眼，而長洲及大嶼山南面也將「深陷」當風位置。

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今晚至明早離岸及高地吹12級颶風

天文台凌晨2時45分更新九天天氣預報顯示，預測今日吹北至西北風7至8級，漸轉9至10級，稍後離岸及高地達12級；明日吹東北風10級，初時離岸及高地達12級，漸轉東至東南風8至9級；到後日（3日，星期日）東至東南風6至7級，初時離岸及高地間中8級，稍後東至東南風5級。可能烈風（8級）威脅可能延至周日早段。

衞星圖像顯示，蘇拉強對流面積（紅色圖像）相當大。（天文台圖片）

颶風足以「吹」毀木屋及樹

12級為天文台使用的蒲福氏風級表最高風力，稱為颶風，風力時速超過118公里，超強颱風山竹2018年襲港時，本港風力就曾達12級。天文台用一間木屋及一棵樹的圖片闡述颶風威力，在颶風吹襲下，木屋及樹化作碎片。

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內地中央氣象台：十二級風圈半徑70公里

12級颶風會否解及香港？根據內地中央氣象台資料，蘇拉的七級風圈半徑為東北方向280公里；東南方向250公里；西南方向250公里；西北方向280公里；十級風圈半徑為東北方向130公里；東南方向130公里；西南方向130公里；西北方向130公里；十二級風圈半徑：東北方向70公里；東南方向70公里；西南方向70公里；西北方向70公里。不過內地風速以「米／秒」為單位，與天文台「公里／小時」稍有分別。

因此，蘇拉距離香港不足70公里，其十二級風圈便會觸及本港。

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